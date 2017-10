Medicul de gardă

De ce se umflă picioarele

„De ceva timp, mi se umflă picioarele. Câteodată am dureri, altădată așa-și-așa… Medicul de familie mi-a recomandat să nu mai mănânc așa de sărat – recunosc că am o problemă cu sarea, m-a consultat, mi-a spus să nu mai stau mult în picioare sau pe scaun, chestii din astea, generale. Dar nu mi-a recomandat analize, nimic. M-ar interesa ce analize trebuie să fac, nu mai suport situația, parcă simt ceva și pe la rinichi. Cu stimă, Elena, 48 ani”.v v vDupă cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, ar trebui să reveniți la medicul dumneavoastră de familie și să-i spuneți că nu mai suportați situația și că doriți să faceți niște investigații mai amănunțite, pentru a se afla cauzele umflării picioarelor. Îi puteți solicita un set de analize de sânge, iar medicul va opta, cu siguranță, pentru determinările biochimice specifice, pentru analiza he-moleucogramei etc. În fond, medicul de familie este cel care trebuie să vă trimită, în con-tinuare, dacă este cazul, la specialiști, pentru aflarea unui diagnostic de certitudine, dar și a cauzelor problemelor care vă sâcâie. Important este să fiți sincer cu medicul și să-i oferiți toate datele despre propria sănătate.Sarea, un dușman!Pe de altă parte, având în vedere faptul că, din spusele dumneavoastră, vă place să mâncați sărat, medicul de familie a fost îndreptățit să vă recomande mai puțină sare. Și asta din cauză că alimentația bogată în sare are o influență destul de mare în umflarea picioarelor.