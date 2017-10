De ce se erodează dinţii?

Medicul de gardă

De ce se erodează dinții?

„Am probleme cu dantura, iar dentistul mi-a recomandat să renunț la băuturi acidulate până nu mi se erodează toți dinții, chiar așa s-a exprimat. E adevărat că nu suport o băutură fără acid sau o mâncare fără sos de roșii, așa am fost obișnuită de mică, apa plată pur și simplu îmi face rău. Poate o simplă apă minerală, pe care toți o recomandă tocmai pentru că e o băutură naturală, să strice dinții? Citesc această rubrică și m-am gândit că pot fi ajutată cu niște sfaturi, ce mâncăruri să evit. Vă mulțumesc, O. Stan, 46 ani”.v v vChiar dacă vi se pare o teorie exagerată, medicul stomatolog Loredana Stănică ne-a confirmat că acizii din alimente și din băuturi sunt cei mai înverșunați dușmani ai dinților. Totul, din cauză că atacă nemilos smalțul acestora, ducând la pierderea temporară a durității și favorizând formarea cariilor. Este bine să știți că acizii sunt întâlniți în citrice, supe, sosuri pe bază de roșii, oțet, în sucurile acidulate, indiferent dacă sunt sau nu dietetice, în cafea, bere, vin, în orice băutură acidulată.Cât privește procesul de erodare a dinților, acesta presupune pierderea ireversibilă a smalțului dentar și are drept principale cauze exact atacurile acide, nebacteriene. Iar când dintele intră în contact cu mâncarea sau cu o substanță de natură acidă, smalțul se înmoaie pentru o scurtă perioadă de timp, își pierde din minerale, iar în timp se erodează. Așa se face că în mo-mentul când smalțul dintelui dispare (smalțul fiind învelișul exterior de pro-tecție al dintelui), dentina este expusă, iar acest lucru produce durerea și sensibilitatea dinților afectați.Având în vedere că deja aveți astfel de semne, nu încercați să găsiți tot felul de motivații, ci păstrați legătura cu un stomatolog în care aveți încredere, pentru a ține situația sub control. Dacă rezolvarea unor asemenea probleme va fi amânată, costurile ulterioare vor fi și mai mari, atât cele privind sănătatea dinților, cât și cele financiare.