„De ce salariul minim nu e acelaşi pentru toţi?”

„De ce salariul minim nu e același pentru toți?”

„Sunt angajată pe salariul minim pe economie. Problema e că pe februarie și martie am primit mai puțini bani, cu toate că acest salariu s-a mărit în acest an. Am întrebat de ce și mi s-a spus că am lucrat ore mai puține, dar eu sunt pe același contract de la început. Am colegi care nu au problema asta. De ce salariul minim nu e același pentru toți?” - întreabă I. Vlad.xxxÎntr-adevăr, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut, de la 1 ianuarie 2014, de la 800 la 850 de lei, însă această sumă se acordă numai salariaților care au un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună, ne-a spus Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. De aceea, domnule Vlad, vă recomandă să aveți o discuție cu conducerea firmei unde lucrați, pentru a vă lămuri, pe bază de documente, pontaje etc., dacă, în cele două luni din 2014 ați lucrat numărul de ore necesar pentru salariul să nu vă fie în niciun fel afectat.Pe de altă parte, trebuie să știți că dacă programul normal de muncă este mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu lunar de ore lucrate potrivit programului legal de lucru aprobat.Important! Angajatorul nu poate negocia și nici stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară, el fiind obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este adus la cunoștința salariaților prin grija angajatorului.