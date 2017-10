De ce s-a dat peste cap transportul gunoiului menajer

De când au început ninsorile, utilajele și echipele Polaris au acționat pentru deszăpezire, programul de ridicare a gunoiului menajer fiind întrerupt. Or, această situație a atras o serie de nemulțumiri din partea constănțenilor.„Am văzut multe utilaje Polaris la deszăpezire, prin oraș. Am întrebat un lucrător de ce nu ridică și gunoiul și s-a uitat chiorâș la mine. Apoi mi-a recomandat să pun întrebarea asta la Dispecerat, că ei se duc unde le spun șefii. La Dispecerat sună tot timpul ocupat. Poate aflați dumneavoastră dacă mai au de gând să ridice și gunoiul menajer și, mai ales, dacă se mai respectă programul vechi, ca să scoatem pubelele afară când trebuie. Dacă scoți la stradă numai sacii cu gunoi, la cât de înfometați sunt câinii, îi fac praf și împrăștie mizeria peste tot. Iar dacă scoți pubela, rămâi fără ea…” - ni s-a plâns, în numele vecinilor săi, un constănțean care locuiește în cartierul Anadalchioi. Alți cititori sunt de părere că, în Constanța: „Urgia nu a fost atât de mare, comparativ cu ceea ce vedem pe la televizor că e în țară. Puteau să ridice măcar gunoaiele de pe lângă ghene“. Aurel Dionisie. „Firmele iau amendă dacă nu curăță zăpada din fața sediilor. De ce nu se aplică asta și pentru cei care trebuie să curețe trotuarele de pe arterele principale?“. Gina Luca. „Dacă ar fi să se respecte programul de gunoi, pe strada noastră trebuie să vină miercurea viitoare. Eu am casa la stradă - și nu sunt singurul, abia am loc pentru o pubelă. Am avut un eveniment în familie și nu mai știu unde să țin gunoiul”. A. Dumitru.Transportul gunoiului, reluatZăpezile abundente căzute la Constanța au cauzat schimbarea agendei de lucru a firmei de salubrizare. Astfel, s-au impus intervenții masive în stradă, cu utilajele de deszăpezire. Mai mult decât atât, sute de lucrători au acționat manual pentru degajarea mormanelor de zăpadă adunate în intersecții sau în locuri în care accesul utilajelor este, practic, imposibil. În aceste condiții, după cum ne-a spus Raul David, din cadrul Dispeceratului Polaris Holding, ridicarea gunoiului a fost, într-adevăr, întreruptă în zilele în care s-a acționat intens pentru desză-pezire: „A fost o situație de forță majoră, nimeni nu a dorit să dea peste cap programul de gunoi menajer. Oamenii trebuie să știe că, de două zile, suntem cu mașinile în oraș, iar lucrătorii noștri se ocupă de gunoi. Programul s-a dereglat din cauza problemelor meteo. Despre respectarea vechiului program, ce să vă spun?, se acționează în forță”.Sesizarea neajunsurilorPentru orice fel de probleme privind transportul gunoiului menajer, al cărui program a fost, într-adevăr, dereglat din cauza vremii nefavorabile, puteți suna la Polaris Holding - Dispecerat Salubrizare, tel. 0241-548.600, 0241-549.030.