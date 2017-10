De ce renunţă politicienii la ideile bune?

De ce renunță politicienii la ideile bune?

Tot încercând să selecteze de pe rafturile unui supermarket produse cu mai puține E-uri, cititoarea noastră, Marieta Plugaru și-a adus aminte de o mai veche inițiativă a politicienilor noștri, potrivit căreia, în magazine urma să se introducă așa-numitul sistem al bulinelor de culori diferite, respectiv: verde - pentru alimentele sănătoase, care pot fi consumate zilnic, fără vreun risc pentru sănătatea organismului; portocalie, pe produsele care trebuie consumate moderat, iar bulina roșie pentru alimentele care conțin aditivi nerecomandați consumului uman. Criteriile de aplicare urmau să fie stabilite de Ministerul Sănătății, în funcție de cantitatea de aditivi, gradul de pericol pentru sănătate etc.: „Chestia asta se întâmpla acum un an, doi, dacă-mi aduc bine aminte. Rețin că specialiștii au ieșit pe televiziuni, au spus că propunerea e foarte bună, dar că ei au temeri serioase că politicienii o să reziste la presiunile boșilor din industria alimentară. Au dat atunci și alte exemple de idei bune, dar care au murit din fașă pentru că nu se știe cine s-a pus împotrivă”.Spre împrospătarea memoriei!În condițiile în care majoritatea bolilor se datorează proastei alimentații, în condițiile în care statul nu mai prididește să pună biruri pe spinarea românilor ca să alimenteze bugetul Sănătății, cititoarea noastră consideră că reluarea acestui subiect i-ar ajuta pe oameni să fie mai responsabili cu propria sănătate. Sunt oameni care nu au cultură să citească E-urile sau cărora le este imposibil să le verifice și dacă ar umbla cu lista după ei, din simplul motiv că etichetele sunt imposibil de citit și cu lupa: „Cred că se poate găsi o soluție mai ieftină ca să se rezolve subiectul ăsta, prea mulți copii au probleme grave de sănătate pentru că mănâncă toate prostiile, n-ai cum să-i controlezi. Or, luând lucrurile ca pe o joacă, un copil poate fi convins să nu mănânce un produs dacă bulina e cu probleme, sunt obișnuiți de la grădi cu bulinele! Poate că dacă s-ar implica mai mult și școlile, ar fi un pas care ar încuraja să se meargă la cauză, nu la efect!”.