De ce răcesc uşor unii oameni

Medicul de gardă

De ce răcesc ușor unii oameni

„Mă protejez de frig, lucrez într-un birou curat, nu circul cu autobuzul și, totuși, mai tot timpul sunt răcită. Nu fac febră, dar am probleme cu respirația și îmi curge mai tot timpul nasul. Nu sufăr de vreo altă boală, dar nu înțeleg de ce, iarna, sunt mai mereu răcită. Din toată familia, numai eu mă chinui așa…” (Mariana Trifu).v v vStimată doamnă Trifu, după cum ne-a explicat dr. Ecaterina Marga, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed Constanța, percepția că frigul este principalul vinovat pentru apariția răcelilor este falsă. Totul, din cauză că, în principal, răceala este declanșată de virusuri, iar în spațiile închise, în care spuneți și dumneavoastră că munciți, concentrația virală este mult mai ridicată. Mai ales dacă ventilația este necorespun-zătoare, și cum nu există raze ultraviolete care să poată distruge o mare parte din virusurile care există în aerul exterior, spațiul închis deschide drumul spre răceală. În concluzie, riscul de a răci este mai mare dacă stăm mult timp în spații închise.La fel de vulnerabili în fața microbilor și, implicit, a virusurilor care provoacă răceli sunt însă și persoanele care nu dorm suficient, sunt prea stresate, nu se spală pe mâini de câte ori ar trebui, sunt diagnosticate cu rinită alergică, au lipsă de fier sau pur și simplu au predispoziție genetică la răceli.Important! Medicul a ținut să precizeze că o persoană adultă răcește, în medie, de circa patru ori pe an, iar un copil - de până la șase-șapte ori pe an, iar un episod de răceală ar trebui să dureze circa 10 zile. Când unei persoane îi curge nasul aproape toată iarna, de vină pot fi obiceiurile nesănătose și cauzele menționate mai sus. Din păcate, întrucât există și cauze ce nu pot fi controlate, prevenirea episoadelor de răceală nu este întotdeauna posibilă, chiar dacă avem impresia că ducem o viață sănătoasă, echilibrată. Dincolo de toate acestea, somnul rămâne însă esențial pentru buna funcționare a sistemului imunitar.