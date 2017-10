De ce pisicile se refugiază la înălţime

Veterinarul pe recepție

De ce pisicile se refugiază la înălțime

„Fiica mea a insistat să-i iau și o pisică. Avem și un câine, care, vara, stă mai mult pe afară. Chiar așa de tare se tem pisicile de câini, din moment ce când dă cu ochii de Grivei, pisica se cocoață pe mobilă, odată a ajuns și pe lustră, mai mare pericolul! Felicia”.v v vDoamnă Felicia, într-adevăr, și medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a confirmat că unul dintre motivele care o obligă pe pisică să se refugieze în cele mai înalte locuri din casă ori din curte este și încercarea de a păstra o distanță rezonabilă față de un câine. Practic, această metodă nu face altceva decât să-i confere felinei suficientă siguranță când simte o amenințare. În plus, de la înălțime, pisicuța va putea să țină sub control și alte eventuale pericole. Așa stând lucrurile, când în casă mai există și un câine, pisicuței i-ar face foarte bine un arbore pentru pisici, pe care să-l puneți în încăperea în care aceasta stă mai mult. Acesta va fi un loc sigur de relaxare, de siguranță, de care pisica are foarte mare nevoie pentru a se simți în largul ei.Nevoie înnăscută de escaladare. Veterinarul a considerat oportun să ne mai spună că oricât de înalte ar fi pentru om locurile în care se refugiază, la nevoie, o pisică, felinele nu vor avea nicio problemă să revină, tefere, la nivelul solului. În plus, toate studiile au arătat că înălțimea reprezintă pentru o pisică adevăratul simbol al puterii, mai ales că, din fire, ele nu acceptă să le scape nimic.