De ce „pieţarii“ nu permit clienţilor să-şi aleagă marfa?

Puncte de vedere

De ce „piețarii“ nu permit clienților să-și aleagă marfa?

În vreme ce în piețele agroalimentare din lumea civilizată clientul este lăsat să-și aleagă ce marfă dorește, la Constanța, cine îndrăznește așa ceva, este pus la punct sau nu este servit.An de an, în această perioadă, marile piețe ale orașului sunt luate cu asalt de cumpărători. Un motiv în plus pentru ca anumiți piețari, pe care i-ar invidia până și prestidigitatorii, profită de aglomerație și de propria agilitate pentru a scăpa de marfa de calitate îndoielnică. Din păcate, astfel de „șmecherii” nu se practică numai în preajma sărbătorilor, ci în fiecare zi. Constănțenii spun că dacă ar fi fost lăsați să-și aleagă produsele de pe tarabă, în sacoșele lor nu s-ar mai fi strecut și marfă stricată. Pe de altă parte, își fac „mea culpa”, din moment ce acceptă, la nesfârșit, să fie tratați astfel, însă, în același timp, consideră că trebuie ieșit cumva din acest cerc vicios. De asemenea, apreciază că nu este normal ca prețurile să fie identice la toate tarabele, mai rău ca în comunism, iar negocierea să fie respinsă în aceiași termeni nepoliticoși. Așa stând lucrurile, după modelul țărilor civilizate, oamenii apreciază că trebuie ieșit din acest cerc vicios prin schimbarea atitudinii clienților nemulțumiți.„Nu-ți convine, nu cumpăra!“Aproape că nu este zi în care clienții mai îndrăzneți să nu fie apostrofați cu replici de genul: „Nu-ți convine, nu cumpăra!”, atunci când nu sunt lăsați să-și aleagă marfa sau când le reproșează piețarilor că așază în fața clientului marfă aleasă cu grijă, apoi, cu o agilitate demnă de cauze mai bune, completează cu produse bine ascunse de ochii lumii: „Cel mai tare profită precupețele astea când vând la bărbați. Vă spun cu mâna pe inimă, suntem în Săptămâna Mare, de câte ori mi-am trimis soțul să cumpere câte ceva, a fost imposibil să nu strecoare ele și marfă stricată. Ultima dată, din patru dovlecei, n-am putut să folosesc decât doi și jumătate. Restul au aterizat la coșul de gunoi, de stricați ce erau. Tot atunci mi-a cumpărat și căpșuni, jumătate au ajuns tot la gunoi. La prețurile de azi, să arunci marfa, ține și de prostia noastră! Ar trebui să cumpărăm numai din hypermarket, unde poți să alegi marfa. Că doar și piețarii, tot de la angrouri se aprovizionează, doar nu e din serele lor!” - și-a vărsat năduful Mihaela Ziru. Femeia consideră că soluția de a scăpa de asemenea practici nu este renunțarea de a mai cumpăra din piețe, în favoarea hipermarketurilor, dar nici nu poate aprecia cum poate fi schimbată atitudinea piețarilor: „Nu știu, poate să fie ceva organizat, să facem un fel de grevă a clienților, nu mă duce capul! Dar mai multe minți pot să vină cu soluții. Se apropie 1 Mai, vine căldura, nu mai vreau să fim proștii piețarilor!”. În aceiași termeni văd lucrurile și alți constănțeni, clienți vechi ai „precupețelor infiltrate în marile piețe”.„Nici măcar ceapa nu are gust!“„Te duci în piață să iei salată, ceapă, ridichi, pătrunjel de grădină, că de-aia nu cumperi de la hypermarket! Dar ce credeți? Piețele mari bat hipermarketurile, toate sunt pline de legume îmbăl-sămate, nici măcar ceapa nu are gust. Fiecare om e liber să cumpere de unde vrea, dar nu e normal ca într-o piață toți să se dea pro-ducători, dar în realitate să fie numai câțiva și pe ăia să nu-i mai creadă nimeni!” (Angela Mitroi).Falși producătoriTotul pleacă de la faptul că majoritatea vânzătorilor din piețe nu sunt și producători, așa cum ar trebui, este de părere Tina Apostol: „Nu văd de ce s-au mai făcut piețelea astea, ce, n-avem destule hipermarketuri și magazine la tot pasul? După mine, se face un mare culoar pentru negustori șmecheri, iar săracii producători fluieră a pagubă! Mai bine ar face locuri de joacă pentru copii în piețele astea mari și mincinoase, cu multe precupețe cu gura mare, care vând orice și cum vor!”.„Cel mai neplăcut e că nu-ți dau voie să alegi marfa, iar cu nebunia din zilele astea… N-ar trebui lăsați în plata Domnului, Protecția Cumpărătorului să le verifice și marfa ascunsă în tarabe, cum fac la hipermarketuri și să le facă caterincă în fața clienților. Sau le e frică de precupețele cu clonțul mare? Nu e posibil, la prețurile astea, să primești marfă stricată!” (Mirela Ionescu). „Dacă până și morcovii vin din Olanda, m-am lămurit ce e cu piețele noastre, mărfuri străine, scumpe, care se vând greu, de-aia se și strică! Trebuie schimbate regulile, în piețe să vândă numai producătorii adevărați! Omul muncit are și bun simț, ține la numele lui, nu vinde stricăciuni. Plus că în piețele mari, e raiul hoților de buzunare, și nu numai de sărbători, tot timpul!” (S. Arghir).Dragi cititori, prin ce metode considerați dumneavoastră că pot fi puși la punct comercianții care strecoară, cu nonșalanță, în sacoșele clienților, și marfă stricată?