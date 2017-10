De ce o întorc aleşii neamului ca la Ploieşti?

De ce o întorc aleșii neamului ca la Ploiești?

De ce nu se îndură politicienii să tragă pe dreapta din prima? De ce nu urmează calea firească a unui demers colectiv, respectiv consultarea înainte de a arunca pe piață o intenție politică, precum aceea a demisiei în bloc? De ce fac atât de ușor pasul înapoi? De ce întrețin elementul panică?Oficial, politicienii din Opoziție cer întoarcerea la popor. Alarmați de vocea străzii, nu mai prididesc să-i sperie pe români că dacă nu ies anticipat la vot, n-o să câștige cine trebuie, alegerile la termen o să fie măsluite, iar țara, tot într-un marasm o va ține. Pe de altă parte, cei de la Putere intră în scenă cu altă fumigenă: dacă vor fi alegeri anticipate într-un an deja electoral, țărișoara se va destabiliza total, iar contextul dur internațional ne-ar duce într-un sac fără fund. Partidele mai mici vor acces mai ușor în Parlament, iar pentru asta, au nevoie de timp, deci nu recomandă anticipatele. Cât privește intenția de subțiere a rândurilor Parlamentului prin demisia în bloc a Opoziției, aceasta este percepută ca un precedent periculos, ce s-ar putea repeta mereu, un gest cu conotații electorale și-atât. Pe de altă parte, demonstranții din toată țara „urlă” din toți rărunchii, antrenați parcă într-un concurs de lozinci care mai de care mai otrăvite, neuitând să-i gratuleze pe românii care n-au înțeles că e momentul să li se alăture, ca un popor de „jegoși”, „lași” etc. etc. O nebunie totală. Întrebarea e cui servește?Niște demisii, la domnul Antonescu…Ca juristă, Ileana Margine consideră anunțul unei părți a opoziției de a de-misiona în bloc înainte de a se consulta… la centru doar o găselniță electorală: „Știu prea bine ce înseamnă o demisie în bloc. Ni-meni nu are drep-tul să hotărască pentru altul, indi-ferent de nivel. Consider știrea o dezinformare a PNL, USL… Or-ban și ceilalți și-au scris demisiile, apoi i le-au dat domnului Antonescu să hotărască dânsul ce va face cu ele. Au mizat pe faptul că poporul nu-și bate capul că o demisie se depune la Secretariatul Parlamentului, pentru a fi înregistrată oficial. Deocamdată, e vorba despre niște demisii, acolo, la domnul Antonescu… Iar opiniile diferite în sânul opoziției îmi arată ce bine știu politicienii lecția cu întorsul ca la Ploiești…”.„Vă simțiți jegoși?“Este întrebarea adresată de cititorul nostru Ion Grigore, stupefiat de afirmația marelui naist al neamului, Gheorghe Zamfir, la mitingul USL: „Ne-a făcut pe toți jegoși, nu-mi trece! E o insultă pentru care trebuie să plătească, cine îi dă dreptul să ne facă ultimii oameni de pe pământ? Talentul e talent, a umblat prin toată lumea și odată întors acasă, ne insultă pe toți. Rău am ajuns! L-au atenționat liderii opoziției că le-a mânjit mitingul?“.Victimizarea Opoziției…Nadia Condrea: „De când lumea, în toate țările, de-aia există Opoziție, ca să se bată cu Puterea. Acolo unde lupta e pe idei, Opoziția câștigă. Vă lasă impresia opoziția noastră că se bate pentru idei? Și cel mai simplu om și-a dat seama că se bate pentru ciolan. De-aia nu-i cere nimeni în Piața Universității, ba, mai mult, pun parul pe ei și le ard portretele. Când sunt întrebați de ce n-au schimbat nimic în politica românească schimbă subiectul…”.Puțină decențăValentin Ionașcu este pentru exprimarea liberă a cetățenilor, dar numai în cadrul legal. A lucrat ani buni în străinătate și consideră că o remaniere guvernamentală este oportună: „Din punctul meu de vedere, manifestările populației sunt justificate. Problema e că în Piața Universității, demonstranții se ceartă între ei, iar în Parlament, politicienii se ceartă mai rău ca la ușa cortului. Dacă tot e an electoral, de ce se bat pentru anticipate, că numai asta vor? De ce politicienii, și de la Putere, și din Opoziție, nu-și duc ideile până la capăt și o întorc mereu ca la Ploiești?”. În situația în care au înțeles ceva din vocea străzii, cititorul nostru le recomandă tuturor politicienilor români să fie consecvenți în ideile lor și să n-o dea cotită în funcție de interesul de moment. Și le aduce aminte că, de exemplu, pe BestJobs, sunt 12.200 de locuri de muncă disponibile, pe care, cu puțin noroc, le-ar putea ocupa și ei: „Credeți că nu nu se poate trăi fără politicieni?”.