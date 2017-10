Puncte de vedere

De ce o ia mintea omului razna?

Numai când stai de vorbă cu persoane doborâte psihic îți dai seama că motivele pentru care mintea omului o ia pe pustiuri sunt dintre cele mai diferite, de multe ori chiar ciudate. Este adevărat că din cauza crizei economice, oameni cu funcții și meserii dintre cele mai diferite au fost doborâți psihic (cei mai mulți au suferit depresii), colacul lor de salvare fiind psihiatrul sau psihologul. Ceea ce nu înseamnă că în perioadele de relaxare economică, loviturile vieții care să-i conducă pe oameni către psihiatru sunt puține. Cititorul nostru, economistul Radu A., în vârstă de 53 de ani, de exemplu, ne-a mărturisit că de peste doi ani de zile, de când soția i-a murit de cancer, încearcă să afle ce sunt bolile psihice, cum apar și cât de greu se tratează? Nu a făcut-o din pură curiozitate sau pentru că ar fi pasionat de acest domeniu. Ca economist, a avut alte preocupări de-a lungul vieții, dar se pare că acest moment trist din existența sa i-a încurcat socotelile nu doar cu cifrele, ci și cu „sufletul”. „Ani de zile am fost economist și niciodată nu s-a pus problema să fiu dat afară. A trebuit să renunț de bună voie la meseria mea, nu din cauza crizei, ci după ce mi-am îngropat nevasta. M-am retras, în primul rând, pentru că nu mi se părea corect ca șefii și colegii să-mi suporte zilnic mutra apatică și dusă, iar în al doilea rând, pentru că ajunsesem să pierd șirul cifrelor, care erau obiectul muncii mele. Acum îl mai ajut când pot pe fiul meu, care are o afacere. Depind de pastile și pentru că locuiesc foarte aproape de Policlinica cu Plată, prefer să merg aici la consultații. Sunt mereu cozi și tare aș vrea să-i întreb pe oameni dacă vin aici pentru că le-a murit cineva, dar n-am îndrăznit. Citesc ziarul dumneavoastră și m-am gândit că puteți să faceți un sondaj pe tema asta și să aflați ce alte motive le zdruncină oamenilor nervii? După mine, moartea rămâne singura lovitură pentru care… merită să ajungi la psihiatru. Restul chestiilor sunt nimicuri. Este posibil să mă înșel?”. v v v Cum sugestiile cititorilor sunt lege pentru noi, m-am postat în fața unui cabinet de neuro-psihiatrie din cadrul Policlinicii cu Plată din Constanța, cu intenția de a afla de ce ajung oamenii aici. Programul de consultații este zilnic, mai puțin sâmbăta și duminica, iar costul unei întrevederi cu medicul specialist este de 24 lei. Unul dintre bolnavi mi-a spus că zilele în care specialiștii se încadrează în programul afișat sunt o excepție, regula fiind ca acesta să fie depășit. Și am mai observat că foarte rar se întâmplă ca un pacient să stea de vorbă cu medicul mai puțin de un sfert de oră, asta întâmplându-se doar atunci când se eliberează rețete. În postura de… pacient, ine-vitabil, am intrat în vorbă cu bolnavii mai vorbăreți: „Fițele părinților m-au adus aici!” În fața mea se afla Alex, de doar 19 ani, care mi s-a confesat, aproape șoptit și cu privirea pierdută, că este dependent de psihiatru din cauza părinților, care îl obligă să urmeze o facul-tate care nu-i place. Mai mult, și-a acuzat părinții „că se cred VIP-uri și mi-au impus să-mi fac prieteni de nasul lor. Problema e că de la ei am învățat numai prostii. Cel mai rău mi-a fost după ce am fumat ceva iarbă. Am fost depresiv rău de tot, însă doctoriile mă mai ajută. Să știți că îmi este frică de prieteni, chiar și de cei aleși de mine. Domnul doctor este super, mă încurajează să mai am răbdare!”. Datoriile secrete ale soțului Doamna Ioana, o femeie de 39 de ani, a recunoscut că sistemul ei nervos a fost pus pe butuci după ce și-a dat seama că nu poate achita datoriile făcute pe la diverse persoane de către soțul său, fără știrea ei, chiar dacă ar fi să vândă toate bunurile din casă: „Am fost internată și la Palazu, dar acum iau rețetă lună de lună, ca să nu mă mai întorc acolo!!” Victima propriilor decizii În confesiunea sa, Ioan S. (58 ani), își impută că a trebuit să ajungă la vârsta asta ca să-și dea seama că a luat numai hotărâri „aiurea în viață. Din cauza asta, nici copiii nu mă suportă. Certuri azi, certuri mâine, nu mai făceam față la muncă și am cerut pensie anticipată. Acum câștig 800 de lei pe lună și nu mă descurc, iar copiii nici gând să mă ajute. Mai rău, din putoare nu mă scot! Mai poți să fii om întreg? Ca să nu mai spun de gerul ăsta, care mi-a tulburat mintea și mai și!”. Mintea omului o ia razna din tot felul de motive Dacă pentru bolile provocate de microbi și viruși medicina a găsit mijloacele de diagnosticare și de tratament, pentru bolile psihice lucrurile sunt mai complicate. Alexandru Nicolae, specialist în neuropsihiatrie, fără a intra în amănunte, ne-a explicat că, în cele mai multe cazuri, cauzele de apariție ale acestui tip de boală sunt de ordin intern (supărare, îngrijorare, tristețe, teamă, spaimă, șoc, chiar bucurii), extern (vânt, frig excesiv, căldura excesivă, umezeală, uscăciune etc), nefiind excluse nici cele ereditare sau oboseala, alimentația, traumele (accidente, decese), bolile contagioase, paraziți și otrăvuri, tratament necorespunzător: „Lista ar putea fi mult mai lungă, pentru ca cititorul dumneavoastră să înțeleagă că, deși decesul unei persoane dragi este una din cauzele serioase ale depresiilor, nici pe departe nu rămâne singurul motiv pentru care oamenii, din ce în ce mai mulți, au astfel de necazuri”. Psihiatrul a atras atenția că viața de familie și cea socială, în general, trăite armonios, și în vremuri de criză, și în cele fără astfel de... convulsiuni economice, ajută ca bolile psihice să nu se apropie de noi. Din păcate, dat fiind contextul social actual, puțini sunt cei care au parte de această armonie, ceea ce face ca numărul celor ce au astfel de afecțiuni să crească simțitor.