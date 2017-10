De ce-o fi aşa de lung drumul dosarului de daună auto?

De ce-o fi așa de lung drumul dosarului de daună auto?

Ilie Costică, din Eforie Nord, ni s-a plâns că a fost implicat într-un accident de mașină din vina altui conducător auto și că, de mai bine de o lună, așteaptă ca firma de asigurări Uniqa, la care proprietarul mașinii care l-a lovit are polița, să-i aprobe dosarul de daună. Disperat că nu are cu ce să-și ducă la medic soția nedeplasabilă, bărbatul susține că a făcut nenumărate demersuri la sucursala din Constanța a firmei de asigurări, implorând să i se aprobe mai repede dosarul, pentru a-și putea repara mașina, serios avariată, dar fără niciun rezultat:„Le-am explicat că am o situație disperată din cauză că soția mea are handicap locomotor și nu se poate deplasa decât pe distanțe foarte scurte, și cu însoțitor. Legea spune că se poate da mașină în loc, s-o folosești până se termină reparația, dar mai adaugă că e posibil așa ceva în limita posibilităților. Nu înțeleg de ce se dau legi care nu se pot aplica! Doar așa, ca să ne amăgească? În toată nebu-nia asta, am reușit, cu extrem de mare greutate, să vorbesc la tele-fon, la București. Mi s-a propus daună totală, dar la o sumă mult prea mică și sub valoarea mașinii, ceea ce n-o să accept niciodată. Am auzit că și alți șoferi trec prin ce trec eu, de-asta am venit la Cuget Liber, poate se schimbă ceva!”.„La sfârșitul lunii octombrie a.c., am fost implicat într-un accident rutier. Un șofer mi-a tăiat calea și mi-a făcut praf mașina. După ce a stat 2 săptămâni în service, a venit și răspuns de la Uniqa, precum că este daună totală. De aici au început toate problemele. Cei de la asigurări vor să îmi ofere despăgubire o sumă care reprezintă de două ori mai puțin valoarea pe piață a mașinii. Eu acci-dentat, eu cu mașina praf și tot eu să scot bani din buzunar? I-aș între-ba pe cei de la Uniqa de ce îmi oferă 2.000 euro pe o mașină care costă 5.000 euro? Dacă nu vor să îmi dea valoarea mașinii, sau măcar o sumă apropiată, atunci să o repare. Eu stau de 2 luni fără mașină, iar ei nici măcar nu se sinchisesc să îmi răspundă la adresele trimise!” – S. M.Cătălina Bravu, din cadrul Sucursalei Uniqa Constanța, ne-a confirmat că are cunoștință de cazul Ilie Costică și că, dată fiind situația soției sale, acesta a fost susținut, însă decizia aparține Uniqa București: „Ce să vă spun, situația diferă de la un caz la altul. Cât privește dosarul domnului Ilie, el a fost preluat de cei din Departamentul de Antifraudă, pentru cercetare. Ca să-l putem ajuta pe domnul Ilie, noi nu putem decât să trimitem un e-mail la București. L-am susținut, a venit de vreo trei-patru ori la noi, o dată a venit și cu soția, ca să ne convingă că are probleme. Singura modalitate prin care îl putem ajuta este să depună o reclamație”.De la Departamentul juridic al sucursalei Uniqa ni s-a spus că termenul legal de cercetare a dosarelor privind accidentele rutiere este de 90 de zile. Asta nu înseamnă însă că dacă este vorba despre un caz mai simplu, care se finalizează mai repede, plățile nu se fac mai repede.Cât privește plata despăgubirilor, potrivit reglementărilor, aceasta ar trebui să se facă într-un termen de 15 zile de la primirea rezulta-telor anchetei.Reclamațiile sau sesizările privind calitatea serviciilor acestei firme și modul cum sunt evaluate pagubele pot fi transmise la următoarele adrese: E-mail: reclamatii@ uniqa.ro. Online: completând formularul online de reclamatii. Prin poștă: la Uniqa Asigurări SA, B-dul Dacia nr. 30, sector 1, București.Potrivit datelor de pe site-ul UNIQA, această societate de asigurări furnizează servicii pentru mai mult de 470.000 de clienți.