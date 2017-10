De ce nu vor acum căldură asociaţiile de proprietari?

De ce nu vor acum căldură asociațiile de proprietari?

„Prin vocea reprezentanților lor, constănțenii au cerut RADET–ului să înceapă furnizarea căldurii cel mai devreme pe datade întâi noiembrie” – se arată în comunicatul transmis redacției de regia de distribuire a energiei termice.Temperaturile foarte scăzute i-au obligat pe constănțeni să ne adreseze tot felul de întrebări: „Când dă RADET drumul la căldură?” „De ce nu ne dezmorțesc măcar noaptea? “, „Îi interesează doar ce zic cei de la Meteo, decât proprii abonați?” etc. etc.Asaltați, la rândul lor, de abonați, reprezentanții RADET au luat legătura cu asociațiile de proprietari pentru a stabili data la care să fie reluată furnizarea energiei termice pentru încălzire. S-a discutat cu președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, dar și cu alți reprezentanți ai diferitelor asociații de locatari. Prin vocea repre-zentanților lor, constănțenii au cerut RADET-ului să înceapă furnizarea căldurii cel mai devreme pe data de întâi noiembrie.De ce întâi noiembrie?Potrivit purtătorului de cuvânt al RADET, Liliana Enache, s-a luat această decizie întrucât începând cu 1 noiembrie se vor plăti ajutoarele la căldură. În plus, prognoza meteo arată că în următoarele 15 zile, pe timpul zilei, tem-peratura va fi de 15 grade. Familiile cu venituri de până-n 1.000 lei pe membru de familie, cât și persoanele singure cu venituri de maximum 1.300 lei vor beneficia, de la întâi noiembrie, de o reducere semnificativă a costurilor la încălzire. Un exemplu este cel al constănțenilor cu venit de până la 786 de lei pe cap de membrude familie, cei cu un ajutor suplimentar de la Primăria Constanța, care vor plăti pentru căldură aceiași bani ca și anul trecut.RADET este pregătităDupă finalizarea probelor la rece, RADET Constanța este pregătită ca de săptămâna viitoare să furnizeze energie termică pentru încălzire și o va face atunci când condițiile meteo o vor obliga sau când îi va cere consumatorul. Totul, din cauză că sistemul de distribuție al regiei furnizează căldură în funcție de temperaturile exterioare și viteza vântului, lucru care se datorează automatizării punctelor termice.Cum să faceți economii?Consumatorii își pot instala repartitoare de costuri (care au rolul de a contabiliza consumul de energie termică pe fiecare calorifer în parte), astfel încât să consume doar energia termică pe care și-o permit și o doresc, pentru a scăpa de suspiciunea că RADET pompează… în dușmănie. Cum orice imobil este contorizat la branșament, prin intermediul repartitoarelor de costuri, abonații au posibilitatea să-și controleze nivelul chel-tuielilor cu energia termică închizând mai mult sau mai puțin robinetele termostatate montate pe calorifer.Deschiderea ferestrelor, păguboasăÎn plus, dacă este cald afară, specialiștii RADET le recomandă abonaților să închidă robinetele termostatate și nicidecum să deschidă larg ferestrele imobilului în care locuiesc, pentru că dacă procedează astfel, atunci și factura la încălzire va fi mai mare pentru că automat se încălzește și aerul de afară.Așadar, pentru un consum redus de căldură și o factură mai mică la încălzire, regia de termoficare consideră că este bine să țineți cont de aceste recomandări.