De ce nu toţi porcuşorii de Guineea sunt blânzi

De ce nu toți porcușorii de Guineea sunt blânzi

„Avem patru porcușori de Guineea la care ținem foarte mult. De vreo lună i-am scos afară, să le fie mai bine la aer. Am observat că nu mai sunt așa de blânzi, sunt agitați… Când erau în casă, se simțeau în largul lor. Am vecini care îi țin și iarna afară și nu au probleme…” (Doriana Lascu).v v vRemarca dumneavoastră, doamnă Lascu, nu este exagerată, atâta vreme cât medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu confirmă că porcușorii de Guineea care trăiesc afară, chiar dacă au cușca lor în care se simt bine, vor fi mai puțin blânzi față de cei care trăiesc în casă. Unul dintre motive este acela că, în casă, au toate condițiile să se familiarizeze cu stăpânii, iar asta le dă o stare de bine.Pe de altă parte, din cauză că nu agreează schimbările de temperatură și, mai ales, curenții de aer sau un spațiu mai rece, nu se vor simți în largul lor afară. Practic, starea lor de confort este posibilă dacă temperatura mediului ambiant este între 16 și 18 grade Celsius.Dacă, totuși, veți continua să-i țineți afară, va trebui să alegeți locul cel mai bine adăpostit din curte, atât de vânt, curenți, ploaie, soare, dar și care să nu prezinte riscul unor atacuri din partea pisicilor, câinilor.În concluzie, nu este nicio problemă ca simpaticele animăluțe să fie ținute afară în timpul verii, cu atât mai mult cu cât există cazuri când sunt ținute și iarna afară, sub un șopron sau altă clădire. Totul este să li se asigure protecția necesară, pentru că numai astfel se vor simți confortabil, vor fi blânzi și cu poftă de joacă oricând. Totuși, s-a ajuns la concluzia că cei ținuți în casă au ca punct forte blândețea.