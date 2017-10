De ce nu sunt obligaţi locatarii să-şi verifice apometrele?

De ce nu sunt obligați locatarii să-și verifice apometrele?

Apometrele de apartament nu se supun Legii metrologiei întrucât sunt considerate repartitoare de costuri. În schimb, apometrele de branșament, după care se face facturarea pe tot consumul din bloc și care sunt proprietatea RAJA, trebuie verificate periodic.Dacă însă există suspiciuni de funcționare incorectă sau de nefuncționare și locatarii doresc o verificare a contoarelor de apă, pot hotărî acest lucru în adunare generală.Costurile uriașe cu întreținerea alimentează suspiciuni între locatari nu doar din cauza repartitoarelor de costuri pentru căldură, ci și a apometrelor de apartament. Totul, din cauza diferențelor inexplicabile dintre suma indexurilor apometrelor de apartament și apometrul de branșament. Sătui să plătească mulți bani pentru ceea ce în realitate nu consumă, unii s-au gândit că trebuie… luate la puricat și apometrele din apartamentele oamenilor.„Plătim prea mult pentru pierderi și la căldură, și la apă. Am auzit cu urechile mei niște vecini care făceau schimb de experiență cum fac ei să păcălească apometrele. Am fost curios și m-am uitat pe lista de întreținere, oamenii ăștia aveau la apă rece mult mai puțin față de alte familii cu același număr de persoane, dar știți cum e, hoțul neprins, negustor cinstit. I-am spus președintelui de asociație să-i controleze, dar mi-a spus că trebuie să se aprobe în adunare. Nici adunare nu s-a făcut, nici verificare… Iar noi plătim la diferențe ca proștii!” (Natalia Dorofte). „Eu stau la parter, iar vecinul de la etajul doi, instalator omul, și-a montat singur apometrele. Tot timpul se prelinge apă de la el în apartamentul meu, zice că n-are ce să facă. Sigur pierderile astea se împart la toți. Apometrele astea nu trebuie montate de firme autorizate?” (Steluța Cristian). „Degeaba avem apometre, dacă plătim atâtea pierderi la apă! De unde naiba provin aceste pierderi, sunt contoare peste tot și nimeni nu știe să răspundă! La noi, de ani de zile, nu s-a făcut nicio verificare la apometre!” (Anamaria Constantin).Decizia aparține locatarilorNicolae Stan, vicepreședintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a explicat că orice asociație poate hotărî verificarea apometrelor de apartament când există suspiciuni de nefuncționare, de funcționare incorectă, de folosire a tot felul de trucuri pentru ca acestea să înregistreze un consum mai mic față de cel real, dacă nu sunt montate de cine trebuie, pentru aflarea cauzelor care duc la diferențe atât de mari între indexurile acestora și cel al branșamentului de scară etc. Mai mult, pentru lămurirea neclarităților, comitetul executiv al asociației de proprietari are obligația, potrivit art. 40 din Hotărârea de Guvern nr. 1588 din 2007, să întocmească și să aprobe un regulament propriu cu privire la montarea, citirea, ținerea evidenței indexurilor, verificări periodice la apometrele de apartament. De asemenea, se pot hotărî și eventuale sancțiuni, dacă proprietarii nu permit accesul în apartament pentru verificări planificate sau inopinate.Montaj doar prin firme autorizateCât privește montajul apometrelor de apartament, legea obligă ca acesta să se facă numai prin firme autorizate de ANRSC, apometrele având, la prima montare, și termen de garanție. Așadar, cei care, pe motiv că se pricep, își montează singuri apartamentele, nu fac altceva decât să intre în conflict cu legea.Diferențele sunt buba!Cât privește mult invocatele diferențe dintre suma repartitoarelor de apartament și apometrul de la scară, acestea ar putea fi generate de clasa de precizie a apometrului, poziția incorectă de montare, dar și furtul de apă din apartamente. Pentru a exista o coerență în compararea consumurilor, apometrele individuale și cel de branșament trebuie citite în același timp. Totuși, precizia de măsurare a contoarelor de apă poate varia între plus cinci și plus doi la sută, în funcție de debitul de apă, variații care sunt admise de reglementările elaborate de Biroul Român de Metrologie Legală. Nicolae Stan recomandă însă ca la regulamentul intern al asociației să se introducă și o hotărâre privind modul de repartiție a acestei diferențe de consum, căci acestea există peste tot. În plus, din verificările pe teren, s-a constatat că pentru aceleași tipuri de apometre și pe apă rece, și pe apă caldă, diferența cea mai mare este pe apă rece, de unde concluzia că să fură prin tot felul de metode. Or, pentru înlăturarea suspiciunilor, locatarii pot aproba să se verifice și apometrele individuale.