„De ce nu se îndură Mazăre să mai construiască măcar o creşă?“

VOX POPULI

„De ce nu se îndură Mazăre să mai construiască măcar o creșă?“

Informația privind descinderea DNA București într-un control la Primăria Constanța a stârnit și interesul mamelor care nu găsesc, pentru bebelușii lor, un loc într-o creșă de stat. Ele îi impută primarului că în vreme ce aruncă „lejer” cu sutele de mii de euro din banii publici pe contracte de publicitate „dubioase”, nu se îndură să construiască măcar o singură creșă sau să modernizeze clădirile aflate în paragină pentru a le transforma în astfel de spații. l M. Oprea (31 ani) citește zilnic ediția electronică a ziarului nostru și ne-a mărturisit „că nimic nu o mai miră în legătură cu felul în care sunt folosiți banii din impozitele noastre de către mai-marii Primăriei. Am citit mai demult în ziar și am auzit și la un post de televiziune, că de la Primăria Constanța… au zburat 800.000 de euro pe contracte publicitare câștigate numai și numai de televiziunea de suflet, ca să nu zic mai mult, a domnului Mazăre - Neptun. Sincer, nu mă pricep la chestii de reclamă, dar la greutățile de a crește un copil în ziua de azi mă pricep sigur. E criză, patronul m-a avertizat că dacă o să stau doi ani acasă în concediu de creștere copil o să-mi pierd slujba. Credeți-mă, nu mi-a spus ceva nou, știam de când am născut că va trebui să mă întorc repede, dar nu am putut, pur și simplu, să găsesc un loc în vreo creșă de stat, că la privat nu îmi permit sub nicio formă. Domnul primar, în fiecare campanie electorală, se bate cu pumnul în piept că iubește copiii și că o să rezolve și problema asta. Probabil că o s-o rezolve după ce bebelușul meu o să ajungă la majorat, că doar îi curg mandatele și mă întreb din ce motive? Curat lipsă de respect față de plătitorii de taxe!”. l Ilona Mirea (53 ani), ne-a povestit că are un finuț înscris la creșa „Flămânda” și a văzut cu ochii ei „ce condiții bune sunt aici și cât de liniștită este mama copilului peste zi, știind că acolo sunt și medici specialiști care le verifică tot timpul sănătatea. În schimb, nora mea se chinuie de peste un an de zile să găsească un loc la o creșă de stat, dar nu s-a descurcat. Eu mai am până ies la pensie, iar ea nu poate să angajeze nici măcar o femeie, pentru că stă prost cu banii. Oare domnul primar este așa de insensibil la copii? Sunt atâtea clădiri în paragină de ani de zile, care, cred eu, ar putea fi renovate și transformate în creșe, de care e atâta nevoie. Dacă nu s-a gândit la așa ceva, deși mă îndoiesc, îi dau eu ideea asta, dar n-am nicio speranță că o să țină cont de ea!”. l „L-am întrebat în vară, pe scările Primăriei, că acolo face audiențe domnul primar!, de ce nu se fac mai multe locuri în creșele de stat, iar primarul mi-a spus că e criză și că președintele Băsescu nu-i dă bani. Cu așa o prosteală pe față nu mă mir că noi, mamele, trebuie să stăm acasă până când copiii noștri se pot descurca singuri, cât de cât! Vreau să știu și eu de ce îi este mai ușor domnului primar să arunce cu banii pe ce vrea dânsul, după cum am aflat din ziare, iar pentru un lucru bun și de viitor nu se îndură? Eu cred că noi, mamele de bebeluși, ar trebui să facem o asociație care să-i ceară oficial domnului primar socoteală pentru felul cum ne tratează!” – ne-a spus, teribil de indignată, Lidia Ion, 28 ani. l „Întrebarea mea către domnul primar este de ce nu vrea să ne ajute să ne creștem copiii? Nu cerem bani, vrem doar locuri destule în creșe și grădinițe, că doar știe prea bine ce criză este în Constanța de așa ceva! Pe cine vrea dânsul, ajută cu sutele de mii de euro fără să-i pese de părerea noastră!” - ni s-a plâns și Angela Vicu (29 ani), care crede că atâta vreme cât actualul primar va păstori orașul, problema numărului insuficient de locuri în creșele de stat constănțene va rămâne la fel de spinoasă.