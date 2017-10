De ce nu pot fi „rezolvate“ noaptea „penele de curent“

În afara perioadelor de sărbătoare și a week-end-urilor, când penele de curent nu au undă verde (cu excepția avariilor), Enel întrerupe furnizarea de electricitate pe baza unor planificări anunțate public, din timp. Programul lucrărilor este, de regulă, între 8,00 - 16,00.De regulă, indiferent dacă „penele de curent” sunt mai lungi, mai scurte și, evident, justificate, există clienți care nu văd cu ochi buni „obiceiul” furnizorului de electricitate de a face lucrări de reparații în timpul zilei, dar și al iernii: „Am firmă de alimentație publică, cu termene pentru livrarea comenzilor și orice întrerupere de curent îmi cauzează prejudicii. Eu știu că Enel trebuie să facă diferite lucrări, dar propun să-și rezolve după miezul nopții penele de curent, că la ei se lucrează non-stop. E posibil ca și la aceste ore să existe oameni care să se plângă de prejudicii, dar cred că numărul lor va fi incomparabil mai mic” - este de părere un tânăr afacerist constănțean.„Nu numai faptul că întreruperile dese de curent afectează buna funcționare a dispozitivelor electrice casnice, dar întreruperea cu-rentului în perioadele reci din an ne lasă și în frig. De ce nu se fac reparațiile necesare când e cald? Locuiesc pe strada M. Eminescu, sunt dese întreruperi în zona asta. H. Hacikian”.„Urmăresc toate anunțurile date de Enel cu întreruperile de curent, apreciez că ne informează din timp, pentru că am copil mic, suferind de plămâni și nu-l pot ține în frig. Dacă tot e vorba de lucrări planificate, aș fi de părere ca să și le planifice când nu mai încălzim locuințele sau măcar să le rezolve noaptea, când stăm sub plapumă. Ana A.”.Lucrări necesare, anunțate din timpÎntreruperile planificate sunt acele sistări în furnizarea de energie electrică datorate lucrărilor de modernizare, întreținere, extin-dere etc., desfășurate în zonele în care se operează. Potrivit repre-zentanților Enel Distribuție Dobrogea, cu excepția avariilor, când lucrează fără să anunțe, distribuitorul de energie electrică își informează clienții, din timp, prin mijloacele mass-media, OPC, precum și prin site-ul propriu, cu privire la data și durata lucrărilor, pentru ca ei să-și poată lua măsuri în consecință. Tot pentru a veni în sprijinul consumatorilor, astfel de lucrări nu sunt planificate în zilele de week-end sau de sărbătoare. Cât privește „obiceiul” de a se face asemenea operațiuni în timpul zilei, ni s-a confirmat că lucrările de reparații și întreținere sunt programate între orele 8,00-16,00, când, de regulă, majoritatea abonaților sunt plecați de acasă, dar și din motive de siguranță, dat fiind faptul că vizibilitatea nu ridică probleme: „Nu se poate lucra cu tensiune, lucrările nu se pot face noaptea, ci doar în timpul zilei, pe baza unor programări, care se fac pe parcursul întregului an. Iar dacă s-ar întrerupe vara, ar fi mult mai rău, cu urmări la nivel mult mai larg. Trebuie să se înțeleagă că aceste lucrări sunt necesare, pentru că este vorba de echipamente sensibile, care funcționează non-stop și care trebuie menținute permanent în parametrii tehnici corecți. Trebuie făcută revizia pentru ca toți acești parametri să fie asigurați, atât în mediul urban, cât și în cel rural, la instalațiile de pe câmp etc.”.Siguranță și reducerea timpilor de avariePe de altă parte, reprezentanții Enel precizează că un alt scop al lucrărilor de întreținere și reparații este acela de a se reduce timpii de avarie, iar pentru asta, se lucrează pe baza legislației în vigoare: „Unele instalații au nevoie de remedieri, în plus, se fac foarte multe construcții și necesită lucrări din partea noastră, sunt extinderi de rețele. Oamenii știu cu o săptămână înainte când se va întrerupe curentul. Suntem obligați să facem întreținerea echipamentelor și pentru siguranța alimentării cu energie electrică, lucrările sunt permanente”.Cât privește durata efectivă a lucrărilor, în covârșitoarea majori-tate a cazurilor, este cu mult sub programul anunțat, fiind, în medie, de circa două ore „și nu cu frecvență în aceleași locuri. Extrem de rar se întâmplă să depășim timpul anunțat”. Clienții sunt asigurați, și pe această cale, că prin tot ceea ce întreprinde, Enel urmărește realizarea unui echilibru între performanța instalațiilor și responsabilitatea socială.