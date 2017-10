De ce nu poate fi ignorat sindicatul

Domnule Daniel Ruță, experta în probleme de muncă, Mihaela Crivea, ne-a confirmat că este obligația angajatorului să întocmească un regulament intern. Însă, asta nu-l scutește să consulte sindicatul sau reprezentanții salariaților, în funcție de situație, când stabilește acest regulament, chiar dacă salariatul are suspiciuni privind corectitudinea celor care ar trebui să le apere interesele.De asemenea, ar fi incorect ca acest document intern să nu cuprindă și clauze referitoare la disciplina muncii, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, dar și cele referitoare la procedura disciplinară etc., astfel încât salariații să nu fie sancționați fără a ști ce li se impută.Important!1. Regulamentul ar trebui să cuprindă mai multe categorii de dispoziții, printre care și reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă; respectarea principiului nediscriminării, procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor personale ale angajaților, reguli concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, dar și cele referitoare la procedura disciplinară etc., astfel încât salariații să nu fie sancționați fără a ști ce li se impută.2. Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se stabilește prin contractul colectiv de muncă, iar orice modificare ulterioară trebuie comunicată celor vizați.