De ce nu este uşor să evacuezi un chiriaş

De ce nu este ușor să evacuezi un chiriaș

În timp ce unii proprietari fac tot felul de compromisuri pentru a-și păstra chiriașii cu anii, alții n-au nicio pro-blemă să-i amenințe cu evacuarea peste noapte, crezând că merge și-așa.Trebuie să muncești din greu și pe un salariu bun ca să poți să-ți faci un credit pentru casă. Tot din greu trebuie să muncești și ca să plătești chiria, care, la Constanța, e destul de pipe-rată. Din păcate, asemenea tranzacții se termină, de multe ori, cu scandal, fără să mai conteze toate angaja-mentele scrise ori verbale pe care și le iau părțile la momentul închirierii. Iar amenințări de genul: „Să-ți strângi catrafusele și să-ți cauți în altă parte, altfel îți arunc boarfele în stradă! E casa mea și fac ce vreau!” sunt de notorietate.Lucrurile se pot precipita și mai tare în situațiile nefericite când proprietarul moare în perioada de valabilitate a contractului de închiriere, iar urmașilor nu le pasă că legea îi obligă să respecte niște clauze clare și pentru momente neprevăzute.Într-o asemenea situație se află și Maria C., care dorește să atragă public atenția că niciun proprietar sau urmaș al acestuia: „Nu are dreptul să-și bată joc de niște oameni care au plătit, și încă în avans, chiria, n-au deranjat pe nimeni cu nimic, iar contractul de închiriere e pe termen de trei ani. Situația noastră e următoarea: am închiriat o garsonieră pentru fetele mele, studente la Constanța, cu contract, încă din primăvară. Am plătit chirie și în perioada vacanței, dar le-am dat cheile la proprietar, să bage sezoniști, pentru că omul era bolnav și avea nevoie de tratament. Copiii proprietarului ne-au asigurat că dacă se întâmplă ceva cu tatăl lor, contractul merge mai departe, pe trei ani, cum l-am semnat, să nu ne facem griji. Cu toate astea, la nici 10 zile după ce proprietarul a murit, ne-au somat să ieșim din casa lor, că acum ei sunt proprietari. Ce au promis, nu mai contează, ei sunt în război cu moștenirea… Nici măcar până găsim ceva nu ne mai țin!”.Fără doar și poate, legiuitorul a luat în calcul și situațiile de forță majoră în materie de închirieri. Astfel, în situația nefericită în care titularul contractului de închiriere a decedat, contractul încetează în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului – precizează consilierul juridic Carmen Gigică. Însă, în conti-nuare, persoanele cu drept de moștenire au dreptul, în acest interval, să opteze pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia, dacă sunt mentionați în contract și dacă au locuit împreună cu chiriașul. Așadar, nici măcar în asemenea împrejurări legea nu permite ca chiriașii să fie aruncați în stradă, dacă urmașii proprie-tarului doresc eliberarea spațiului supus succesiunii. Dimpotrivă, legislația garantează un echilibru în relația proprietar - chiriaș, însă astfel de situații îi pot lua pe nepre-gătite pe cei care nu se informează suficient înainte de a semna con-tractul: „În cazul de față, s-a știut din start că proprietarul are pro-bleme de sănătate grave. E ade-vărat, copiii s-au angajat verbal să ducă mai departe contractul, numai că s-au răzgândit”.O altă capcană în care pot cădea chiriașii care nu se informează suficient cu privire la drepturile lor este și aceea în care nu se menționează niciun termen în contract. Și în aceste situații evacuarea nu se poate face peste noapte, închirierea fiind valabilă pentru un an de zile în cazul locuințelor nemobilate sau a spațiilor unde se prestează diverse activități, sau pe durata corespunzătoare timpului pentru care s-a calculat chiria, în cazul camerelor sau apartamentelor mobilate.