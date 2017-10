De ce nu au crescut toate pensiile în ianuarie

Valoarea punctului de pensie a crescut cu aproape 30 de lei de la începutul acestui an, ajungând la 790,7 lei, comparativ cu 762,1 lei, cât a fost anul trecut. Totuși, există pensionari ale căror venituri au rămas neschimbate.Încă din luna noiembrie a anului trecut, pensionarii au fost anunțați că anul 2014 va avea semne bune pentru ei, în sensul că punctul de pensie va crește, pentru toți cei aflați în această categorie socială, cu rata inflației, începând cu luna ianuarie a.c. Chiar și în aceste condiții, există pensionari constăn-țeni care nu au beneficiat, cel puțin până în acest moment, de mult „trâmbițata” mărire, iar alții și-au exprimat dezamăgirea din cauza creșterii insignifiante a pensiei: „Nu sunt numai eu în cauză, suntem mai mulți pensionari nemulțumiți că nu ne-au crescut pensiile pe ianuarie. Apare pe cupon un punct de pensie mai mare, dar ca valoare, pensia este la fel ca în decembrie. Poate dumneavoastră reușiți să aflați cine a greșit. Noi am încercat, dar sunt cozi la toate ghișeele și cineva mi-a spus să mă înscriu în audiență. I. Băcana”.Creștere „jenantă“„În decembrie 2013, pensia mea a fost de 535 lei. După mărire, în ianuarie, am primit 550 de lei. O fi acum punctul de pensie 790,7 lei, asta scrie pe cuponul meu, dar pensia mea e asta. Cel mai tare mă deranjează că politicienii se împăunează la televizor că au mărit toate pensiile. Dacă și asta e mărire… E ceva jenant! Maria A.”.Speranța, în pensia privată?„Indexarea punctului de pensie îi avantajează tot pe cei cu pensii mari. La o pensie modestă, câș-tigul este foarte mic, ar trebui să se aplice un coeficient mai mare la pensiile până în 1.000 de lei. La părinții mei, indexarea pe ianuarie a fost, scuzați expresia, frecție la un picior de lemn. Eu sunt mai tânără, dau bani și la pensia privată, dar la ce salariu am, nu știu dacă o să mă ajute cu ceva. Plus că mi se pare aiurea ca, la prețurile de azi, atâtea pensii să fie sub punctul de pensie! Laura”.Procedură de calculÎn atenția celor care nu înțeleg cum este posibil ca pensia să fie sub nivelul punctului de pensie! Potrivit procedurii, calcularea pensiei se face cu ajutorul a două elemente, respectiv a punctului de pensie și a punctajului fiecărui contribuabil. Punctul de pensie este o valoare ce variază în funcție de deciziile guvernului, care se înmulțește cu punctajul fiecărui pensionar, care evident că este diferit, și așa rezultă valoarea pensiei.Cauza neindexăriiReferitor la nemulțumirea pensionarilor a căror pensie nu a fost indexată încă, după cum ne-a explicat Kristina Mutiș, purtător de cuvânt în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, nu a beneficiat de indexarea punctului de pensie categoria de pen-sionari care a avut acțiuni în instanță la adresa Casei Județene de Pensii: „Însă, toți vor primi diferența de punctaj cuvenită, care era trecută pe cupon, în perioada 23-27 ianuarie, la oficiul poștal de domiciliu, prin mandat gri (culoarea gri este rezervată pentru plăți restante sau diferențe de drep-turi)”.Relații cu publiculEste adevărat că, de regulă, este mare aglomerație în fața ghi-șeelor Casei Județene de Pensii. Pentru a nu mai sta inutil la cozi, e bine de știut că, la ghișeul nr. 4 se depun dosare de pensionare și se discută orice problemă care ține de pensionare. Ghișeul nr. 5 este rezervat depunerii cererilor de recalculare și a discutării tuturor problemelor de acest resort, iar la ghișeul 6 se aduc la cunoștință problemele ce țin de plata pensiilor, de restanțe etc.