De ce nu ar trebui „hulită“ cartea electronică!

Apariția cărții electronice e-book, decretată „cartea viitorului”, a stârnit controverse. Plus că bibliotecarii s-au declarat îngroziți că uite-așa dispare cartea! Paradoxal, ca o persoană care a păstrat, ani buni, o strânsă legătură cu bibliotecile, care a observat cât teren a pierdut cartea imediat după 1989, Carmen Doicar salută apariția cărții electronice: „Într-o eră a internetului, cartea electronică trebuie iubită cu patos, nicidecum hulită! Dacă e să am ceva împotrivă, este din motive de sănătate, chestia cu radiațiile... Când apuci să citești ceva interesant, text scris ori electronic, chiar dacă te ustură ochii, lăcrimezi… nu te lași, citești până la capăt. Alții spun că nu e confortabil să citești pe internet. De ce n-ar fi, dacă ai un laptop în brațe și tu stai relaxat în fotoliu?”„Copilul meu…“Referitor la controversele privind introducerea cărții școlare electronice, femeia crede că nu contează în ce formă este furnizat textul, important este să se citească. Mai ales că, de ani de zile, toată lumea urlă că lecturarea unei cărți a pierdut 90 la sută din teren, iar părinții se plâng: „Copilul meu nu mai citește o carte, e cu ochii numai în calculator și televizor! Eu, la vârsta lui…!”. În plus, ecologiștii ar spune că nu va mai exista motiv pentru distrugerea pădurilor. „Și-atunci, mai trebuie hulită cartea electronică?”.