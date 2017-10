De ce mangalioţii mai au încă probleme cu căldura?

1

caldura

61. Callatis term – primarul PNL + cosilirii au negociat cu aceasta societate si le platesc 3 milioane de euro adica peste 120 de miliarde de lei vechi dupa ce aceasta societate a tinut un oras intreg in frig iarna trecuta cand primarul Tusac era suspendat din functie... Dupa ce au terorizat un oras intreg acum primesc si 3 milioane de euro... Dar cine sunt actionarii Callatis term : A) C&C Management 66% B) Verioti alis Iorgus 21,5% si C) 12,5% Primaria – Consiliul Local : A) Soc. C&C Management care are 66% din Calatis term : 1. Nikitas Simion... 50% 2. Marius Zaganeanu 50% vicepresedinte PNL – numit de doua saptamani prin ordinul lui George Dragomir presedinte PNL – unul dintre directorii din PortulConstanta Ce interese are PNLul in afacerea Callatis term..? B) Verioti – proprietarul ziarului Ziua – 21,5% cel care reprezinta interesele d-lui Zamfir Iorgus Avocatul Callatis term este Ionel Spataru PNL fostul candidat pe colegiul 5 in 2009 la functia de deputat !!! Ce interese are PNL-ul si Iorgus la Callatis term srl = 3 milioane de euro...