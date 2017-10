De ce îşi face loc „circul“ la pelerinajele religioase

3

Sfaturi pentru “altul”

-Poate ca ar trebui sa-ti dau un respuns relativ clasic : In planul existentei mele nu intra bătăliile cu diversi viermi. Dar nu ți-l dau. -In primul si in primul rind, invata sa scrii. Se scrie : sa fii, sa stii (cu doi de “i”) ; copiii (cu trei de “i”), etc. -In al 2-lea rind, pune mina si citeste Biblia si ai sa vezi ca intre Vechiul Testament si Noul Testament nu este absolut nimic, mai precis “invatatura” din Noul Testament este la 180 grade fata de invatatura din Vechiul Testament (chiar si aceea din Vechiul Testament e afectata de interpolari ulterioare). Ceea ce, in Vechiul Testament , a fost sarpele pt. Eva, exact acelasi lucru a fost Marele Amăgitor din Noul Testament pt. intreaga lume. – Eu am scris doar citeva cuvinte si, evident ca acestea nu pot contrabalansa riurile de cerneala pe care popii blasfemitori le-au consumat in ultimele doua mii de ani pt. a justifica blasfemiile bestiale si absurditatile pe care le debiteaza ; scopul lor esential este jaful, in special in cele mai cumplite momente din viata voastra, cum sunt inmormintarile. Sunt convins ca aceste putine cuvinte ale mele nu te vor scoate din starea de … in care te gasesti si de care ții cu dinții si cu ghearele ca sa nu o pierzi. –Eu nu fac parte din nici o secta, din nici o confesiune, etc.Punct.