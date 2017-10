De ce îngălbenesc frunzele de ficus?

De la ing. Magdalena Podaru, specialistă în floricultură, am aflat că frunzele de ficus distruse nu se mai refac. Este adevărat că se vor desface alte frunze din vârfuri, pe măsură ce ramurile cresc, dar nu se poate vorbi despre o creștere spectaculoasă. Totuși, pentru stimulare, se recomandă folosirea unei soluții nutritive pentru plante decorative prin frunze, dar numai într-o perioadă caldă a anului, adică în intervalul martie-septembrie.Sunt mai multe situațiile în care ficusul își poate pierde frunzele. Dacă este vorba despre o plantă ajunsă la maturitate, ea își poate pierde, în timp, frunzele, începând de la bază, ceea ce este apreciat drept un proces normal. Însă, acest lucru nu reprezintă un inconvenient major, având în vedere faptul că planta trebuie să fie tunsă, pentru a se ramifica.Udarea incorectăÎn schimb, în situația în care planta este tânără, este posibil ca frunzele să se îngălbenească fie din cauză că pământul are un drenaj prost și apa băltește la suprafață sau la baza ghiveciului, fie udarea se produce mai rar decât are nevoie planta.Aerul uscat și călduraAlte cauze care duc la pierderea frunzelor ficusului sunt, fie temperaturile ridicate, fie atmosfera foarte uscată din spațiul în care se află planta. Aceste lucruri se întâmplă în mod special iarna, atunci când planta este învăluită de aerul uscat care vine dinspre calorifere, dar și vara, când soarele ajunge direct la plantă, îndeosebi în orele amiezii. Frunzele de ficus pot cădea însă și din cauza unui șoc termic, produs atunci când se mută planta dintr-un spațiu cald în unul rece și invers. Lumina insuficientă are și ea un efecte negative asupra dezvoltării ficusului.Pentru a avea un ficus viguros și sănătos, indiferent de varietatea deținută, ideal este ca planta să fie ținută într-un mediu cald, cu un grad relativ ridicat de umiditate.