De ce factori depinde inteligenţa copiilor

De ce factori depinde inteligența copiilor

Ştire online publicată Miercuri, 19 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Conform statisticilor, România stă mai bine la capitolul tineri supradotați decât alte țări: 4% din copii au capacități speciale, media la nivel mondial fiind de 2% (doar China are 6%). Specialiștii spun că inteligența copiilor depinde de mai mulți factori, printre care hrana, genetica, educația sau antrenarea funcțiilor de atenție și memorare prin descoperirea abilităților din copilărie.De asemenea, studiile au demonstrat că inteligența copiilor se moștenește și, mai mult, se raportează regulii de regresie la medie: dacă ambii părinți sunt foarte inteligenți, copilul va fi mai puțin inteligent, tinzând la media de inteligență populațională și viceversa. Însă copilul nu are nevoie doar de moștenire genetică pentru a fi intelligent, ci și de hrană și antrenarea funcțiilor de atenție și memorare. Încă din primul an de viață alimentația influențează foarte mult dezvoltarea inteligenței copilului deoarece în acest prim an al existenței se dezvoltă cea mai mare parte a creierului după dezvoltarea intrauterină. De aceea, alimentele variate introduse mai devreme în viața copilului sunt benefice. Alimentația furnizează organismului substanțe pe care nu este capabil să le fabrice: vitamine, minerale, oligoelemente, acizi grași esențiali. Creierul își adjudecă 20% din energia alimentară și 20% din oxigenul din organism. De aceea, din alimentație nu trebuie să lipsească: grăsimile naturale (carnea roșie), grăsimile monosaturate (migdale, măsline). Fierul (carne de porc și vită, ficat și rinichi, semințe de floarea-soarelui, soia boabe, urzici, spanac), este esențial pentru ca oxigenul să circule lejer la nivelul creierului. Vitamina B1 (germeni de grâu, carne de porc, pâine integrală, ouă) este esențială pentru capacitatea creierului de a utiliza glucoza, principala sursă de energie. Lipsa vitaminelor B3 și B12 (ficat, arahide, cereale integrale, drojdie de bere, gălbenuș de ou, carne de pasăre, broccoli, lactate, fructe de mare) poate provoca tulburări neurologice. Vitamina B9 (acidul folic) este indispensabilă pentru dezvoltarea sistemului nervos al fetusului în cele nouă luni înainte de naștere. Vitamina C (în fructe și legume) și calciul ameliorază comunicarea dintre neuroni. De asemenea, glucidele sunt un stimulent indispensabil al creierului (pâine și macaroane), iar magneziul, prin acțiunea sa neuropsihică, combate anxietatea, nervozitatea. Antrenarea funcțiilor de atenție și memorare este la fel de importantă precum hrana. Studiile arată că un copil mai vorbăreț și căruia i se explică în loc să i se comande este mai inteligent. Copilului trebuie să i se explice de ce nu e bine să facă un lucru si care sunt consecințele acțiunilor sale. În plus, cel mic trebuie încurajat să-și exprime propriile păreri. Unii copii au o memorie vizuală mai bună, iar alții rețin ușor lucruri abstracte, precum cifrele, de aceea trebuie descoperite cât mai repede aceste abilități. De asemenea, copilul trebuie învățat să cum să-și dozeze atenția pentru că informația nouă nu ajunge la creier și nu poate fi memorată. Mai mult, s-a demonstrat că atenția fixează o amintire. Fără concentrare, s-ar putea memora ceva doar temporar. Trebuie apelat la conexiuni pentru a exersa memoria copilului deoarece conexiunile sunt foarte importante atunci cand trebuie memorate fapte, evenimente sau date. Toate aceste lucruri se pot face prin diverse jocuri la care copiii pot participa împreună cu părinții sau cu alți copii. La computer copiii trebuie lăsați să-și petreacă timpul în mod moderat, nu excesiv, pentru că nu mai dă posibilitatea de interacțiune, dialog firesc care în final poate duce la introvertire.