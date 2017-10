Medicul de gardă

De ce este periculoasă peritonita

„Am fost la medicul de familie pentru un consult și mi-a spus că am apendicele mai umflat. După ce a auzit că nu am dureri, totuși, mi-a recomandat să revin la consult, după zece zile, iar dacă mă doare, să mă prezint imediat, ca să nu fac peritonită. Pot să știu ce înseamnă, exact, această peritonită și de ce e atât de periculoasă? G. Manole”.v v vPotrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, peritonia este inflamația peritoneului, adică a membranei care acoperă organele abdominale și partea internă a pereților abdo-minali. „Va trebui să explic mai tehnic procesul, ca să se înțeleagă de ce nu ne jucăm cu peritonita. E bine să se știe ce este spațiul peritoneal - un spațiu situat între peritoneul visceral (cel care acoperă organele abdominale) și peritoneul parietal (care căptu-șește interiorul pereților abdo-minali). Acest spațiu conține o cantitate minimă de lichid, iar dacă vorbim de peritonită, aici se acumulează o cantitate mai mare de lichid provenit de la bilă, suc gastric, lichid intestinal, puroi etc. De cele mai multe ori, peritonita apare când bacteriile se răspândesc printr-o perforație a organelor gastrointestinale sau genitourinare în cavitatea abdominală Cauzele care o provoacă sunt apendicita acută, ulcerul duodenal sau gastric perforat, sarcina extrauterină și altele“.Printre alte simtome ale peritonitei, evident, durerile abdominale foarte puternice, mai ales la palpare, care apar dintr-o dată, stările de greață, febra, frisoanele trebuie să ne trimită de urgență la medic.