De ce este atât de important detartrajul dinţilor

Medicul de gardă

De ce este atât de important detartrajul dinților

„Anul trecut, dentistul mi-a spus că trebuie să-mi curețe piatra, dacă nu vreau să-mi cadă dinții. Am plătit lucrarea, zilele trecute am avut din nou o problemă, iar dentisul mi-a recomandat alt detartraj. Eu n-am auzit pe nimeni să facă detartraj în fiecare an. Acasă nu se poate face? Maria F.”.v v vDetartrajul este o tehnică prin care stomatologul îndepărtează tartrul care se depune, în timp, pe dinți, din tot felul de motive. După cum ne-a explicat medicul stomatolog Loredana Stănică, dacă tartrul este lăsat să se tot acumuleze, există toate șansele să apară probleme ale țesutului care menține dintele în os, mai exact la parodontopatii. Acestea din urmă favorizează infecțiile dentare și chiar pot duce la pierderea dintelui afectat. De aceea, detartrajul este considerat o tehnică extrem de importantă pentru menținerea sănătății dinților vreme cât mai îndelungată.Este sarcina stomatologuluiDoamnă Maria, din păcate, tartrul nu se poate înlătura acasă, printr-un simplu periaj. Această sarcină ar trebui să-i revină numai stomatologu-lui, căci operațiunea trebuie să se facă într-un cabinet specializat și de persoane specializate în acest sens. Iar stomatologul are la îndemână atât metoda manuală, cât și pe cea ultrasonică, aceasta din urmă fiind necesară pentru a îndepărta tartrul vizibil. În ceea ce privește detartrajul manual, este folosit tocmai pentru a curăța tartrul depus pe acea parte a dintelui acoperită de gingie. Pe de altă parte, este bine să știți că ritmul de formare și depunere a tartrului este diferit de la o persoană la alta, pentru că depinde, în primul rând, de ceea ce mănâncă fiecare, dar și de propriul flux de salivă.Un lucru este însă clar, dacă detartrajul este realizat corect, procedura va întârzia depunerea plăcii bacteriene. Și, la rândul lor, apariția plăcii bacteriene și implicit a tartrului dentar pot fi întârziate dacă igiena orală este asigurată, mai exact, dinții se periază corect și se folosesc apa de gură și ața dentară.