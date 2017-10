De ce e necesar dosarul salariatului

Ştire online publicată Vineri, 14 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit actualei legislații a muncii, la nivelul firmei, angajatorul are obligatia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariați, de a-l păstra în bune condiții la sediu, precum și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, ne-a explicat expertul Manuela Marcu.Salariații ar trebui să fie informați că acest dosar cuprinde următoarele documente: actele necesare angajării l contractul individual de muncă l actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă l acte de studii/certificate de calificare l orice alte documente care certifică legalitatea și corectitudinea completării în registru l copii după actele de identitate ale angajatului: buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie l copii după actele de studii/calificări/formare profesională l formularul de candidatură (inclusiv CV și, eventual, scrisori de referință l informarea prealabilă la angajare l certificatul medical apt de angajare, de la medicul de medicina muncii l fișa de instruire la angajare privind sănătatea și securitatea în muncă l carnetul de muncă sau declarația pe proprie răspundere că angajatul nu are carnet de muncă l certificatul de cazier juridicar sau declarația pe proprie răspundere că angajatul nu a suferit condamnări l permisul de muncă, dacă angajatul este cetățean străin l fișa postului l contractul individual de muncă l actele adiționale și celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă (de exemplu: act adițional pentru clauza cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurență, clauza de mobilitate, clauza de confidențialitate, act adițional pentru modificări ale salariului sau ale funcției l copii după actele de identitate ale persoanelor aflate în întreținere (certificate de naștere, certificate de căsătorie, carte de identitate etc.) l fișele de evaluare a performanțelor profesionale l deciziile referitoare la premieri și numiri pe poziții ierarhice superioare l documente privind cercetarea și aplicare sancțiunilor disciplinare. Și nu în ultimul rând, angajații trebuie să știe că este dreptul lor să ceară și să primească orice document pe linie de resurse umane.