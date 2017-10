De ce e dificil să trăieşti lângă un paranoic

Psihologul te ajută

De ce e dificil să trăiești lângă un paranoic

Când o persoană își pierde simțul realității și nu mai are brumă de încredere în cei din jur, prezintă o tulburare de tip paranoic.În vremurile pe care le trăim, un om din patru are tendințe de acest fel, paranoia situându-se la limita dintre un comportament normal și o tulburare a psihicului. Totuși, de regulă, paranoicii sunt persoane inteligente, care fac față cu brio problemelor de zi cu zi și reușesc să-și atingă foarte bine scopurile. Ceea ce îi roade pe ei sunt suspiciunile absolut neîntemeiate care-i bântuie permanent, explică psihologul Speranța Bacana. Partea cu ade-vărat dramatică este că paranoicului nu-i pot fi scoase din cap propriile idei și convingeri nici cu toate contraargumentele din lume. Iar dacă cineva îndrăznește să-i spună, fie și în glumă „Ești un paranoic incurabil!”, tocmai și-a făcut un dușman pe viață.Toate au o limităDin păcate, oricât de toleranți ar fi, cei care trăiesc în preajma persoanelor cu tendințe paranoide cedează și, în cele din urmă, intră în jocul acuzelor reciproce. Acesta este momentul la care apar și rupturile. Însă, în timp ce un străin cu asemenea probleme poate fi ținut la distanță, cei din familie trebuie ajutați să revină cu picioarele pe pământ. Lucru extrem de greu, concluzie la care a ajuns și o tânără cititoare, Anamaria H.: „Când aveam 11 ani, mama s-a recăsătorit, iar tatăl vitreg s-a mutat la noi cu fata lui, cu doi ani mai mare decât mine. Această soră vitregă a fost ciudată tot timpul, i se pare că toți avem ceva cu ea, că o lucrăm pe la spate, ascultă tot timpul pe la uși. Vede că toată familia ține la ea, dar nu contează. Și o vorbă bună o vede ca pe o jignire. Colegele ei de muncă mi se plâng că n-o mai suportă, de suspicioasă ce este! Ne indispune pe toți, și ea este bulversată, chiar vreau s-o ajut, dar nu prea-mi iese!”.Cum se poartă un paranoicPsihologul confirmă că orice i s-ar spune, de rău sau de bine, este răstălmăcit la modul cel mai grosolan de paranoic. De asemenea, impresia generală este că tot ce se discută mai încet sunt bârfe la adresa lui. Suspiciunile exagerate îl fac să tragă tot timpul cu urechea și să asculte pe la uși, convins că toată lumea numai despre el vorbește. Cu adevărat catastrofal pentru el, familie, cunoștințe este că paranoicul vede jigniri acolo unde nu există și interpretează ciudat ceea ce i se spune. Datorită faptului că majoritatea paranoicilor au o logică strălucită, este foarte greu ca persoanele din jur să le facă față, să le demonteze argumentația diabolică atunci când acuză, în stânga și-n dreapta, că toți complotează împotriva lui. Mai mult decât atât, orice îi spui unui asemenea om poate fi folosit în favoarea lui și împotriva ta, explicațiile tale neavând nicio noimă pentru el. „Or, toate astea, creează disconfort atât celorlalți, cât și lui însuși, căci, neavând încredere în nimeni, paranoicul se simte nefericit, singur, neliniștit, mereu în alertă să nu cadă în capcana nu știu cui, convins că toți îi sunt ostili” - ne-a mai spus psihologul.Cum să te porți cu un paranoicDeși nu e deloc ușor să-i faci față, specialiștii au identificat câteva trucuri pe care le recomandă în relația cu asemenea persoane: Nu lăsați loc interpretărilor când vorbiți cu ei, exprimați-vă clar intențiile; mare grijă și la formulele de politețe folosite, feriți-vă și de cele mai banale glume și, esențial, păstrați-vă calmul și când vă este greu, având în același timp o atitudine deschisă. Nu este deloc ușor, însă dacă veți lua în calcul aceste recomandări, v-ar fi mult mai simplu să vă protejați și propriul echilibru emoțional, mai ales dacă paranoicul face parte din familie și trebuie suportat zilnic.