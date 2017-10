De ce e bine să mâncăm struguri

Sâmbătă, 05 Octombrie 2013

Vedetele acestei perioade sunt, fără doar și poate, strugurii. Albi sau roșii, strugurii sunt alimente-medicament, cu avantaje pentru sănătate, dar și pentru frumusețe, având multiple calități terapeutice. Totul se datorează compoziției lor bogate: numeroase săruri minerale, cum sunt calciul, fierul, fosforul, potasiul, magneziul, iodul, florul, cuprul, cobaltul și zincul. Strugurii conțin și enzime valoroase, fibre, zaharuri, vitaminele A și C, precum și vitaminele din grupa B. Infecțiile urinare și neplăcerile digestive sunt doar două dintre problemele în care cura cu struguri are efect benefic.Cum se ține curaProblemele cu bila leneșă, cu tranzitul intestinal și infecțiile urinare pot fi tratate naturist urmând o cură cu struguri. Această cură stimulează funcțiile digestive și diureza, reduc fermentațiile intestinale, micșorează aciditatea urinei și cantitatea acidului uric și stimulează secreția bilei. De preferat sunt strugurii cu pieliță subțire, pentru că nu îngreunează digestia. Poți începe de la câțiva ciorchini pe zi, până ajungi la 1-2 kilograme de struguri zilnic. Împarte cantitatea de struguri în 3 porții, dintre care una dimineață, pe nemâncate, următoarea pe la ora 11.00 și ultima porție, pe la ora 18.00, dar nu mai târziu, pentru că sunt bogați în glucide.Cura cu struguri se poate ține cel mult o lună.Reglează tensiunea aterialăStrugurii, în special cei roșii, sunt o sursă excelentă de antioxidanți, cu rol de prevenire a cancerului. Toate substanțele conținute de struguri, indiferent de tipul lor, îi transformă în tratamente naturale, care pot ajuta în detoxifiere și în probleme de tranzit intestinal. Efectul alcalinizant al strugurilor aduce beneficii în afecțiunile reumatismale, metabolice (gută), în litiazele biliare și urinare și în constipație. Strugurii stimulează secrețiile biliare, fluidizează sângele și normalizează nivelul tensiunii arteriale. De asemenea, un consum regulat de struguri duce la scăderea nivelul de colesterol „rău“ și are efect tonic asupra sistemului nervos.Cataplasmele alină durerilePoți face din struguri cataplasme sau comprese pe care le aplici pe zonele dureroase. Compușii din struguri, fie ei albi sau roșii, au proprietăți care calmează durerile de articulații și care grăbesc cicatrizarea rănilor. Cataplasmele, pe care le faci din amestec de struguri zdrobiți, înveliți în tifon, le ții pe piele timp de oră sau două. Aceastea au arătat efecte pozitive și în diminuarea simptomelor cancerului de piele.Leac contra insomniei. Prepară un decoct din frunze de viță de vie. Ai nevoie de câteva foi de viță-de-vie la o cană cu apă. Se recomandă consumul a 3 căni pe zi, din care prima dimineața, înainte de micul dejun, iar celelalte înainte de celelalte mese principale ale zilei.