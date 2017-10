De ce e bine să mâncăm sfeclă roşie

De ce e bine să mâncăm sfeclă roșie

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Este posibil ca sfecla roșie să nu fie pe placul tuturor. Cu toate acestea, potrivit sfatulpărinților.ro, această legumă ’“ #b este mai mult decât uimitoare. Totul, din cauză că este bogată în antioxidanți și nutrienți, benefici pentru sănătate. Iată 10 motive în plus să adaugi sfeclă roșie în dietă ta:1. Nu are grăsimi trans, grăsimi săturate și este foarte sățioasă.2. Sursă bogată de acid folic, vitamina din grupa B care ajută la regenerarea celulelor organismului. 3. Conține magneziu, sodiu, potasiu și vitamina C. 4. Și frunzele de sfeclă sunt comestibile și au aceleași beneficii că și rădăcina. De asemenea, frunzele de sfeclă împrospătează respirația.5. Sfecla roșie previne apariția bolilor cardiovasculare.8. Conține un nivel ridicat de bor, substanță care contribuie la producerea hormonilor sexuali. Românii antici foloseau sfeclă roșie pe post de afrodisiac.9. Detoxifică organismul și purifică sângele.10. Și nu în ultimul rând, sfecla roșie conține substanțe care ajută la combaterea depresiei.