De ce e bine să mâncăm seminţe

De ce e bine să mâncăm semințe

Ştire online publicată Marţi, 18 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

S-a dovedit că semințele sunt pline de vitamine, minerale și alți nutrienți binefăcători, adevărate elixiruri pentru sănătate. Tocmai de aceea specialiștii le recomandă cu multă căldură. Important este să știm ce beneficii ne aduc, pentru a opta pentru un sortiment sau altul în cunoștință de cauză.Semințele de muștar scad nivelul colesterolului. Se administrează cu 30 minute înainte de fiecare masă, câte o liguriță. După 3 săptămâni de tratament, colesterolul ajunge la normal, iar după 4 luni, lipidele din sânge se normalizează. În medicina populară românească, făina din semințe de muștar se folosește pentru diminuarea durerilor reumatismale, în comprese pe locul afectat, atât timp cât suportă pielea. Rezultatele sunt spectaculoase.Semințele de soia, de exemplu, au calități antiseptice pentru tractul urinar, fiind indicate în combaterea infecțiilor urinare și în litiaza urinară. Fiind și energizante, se recomandă persoanelor care fac efort fizic. Boabele de soia au un conținut ridicat de proteine (38-40%, față de 15-20% cât conține carnea), au aminoacizi esențiali, lipide (12-25%,), săruri minerale și o gamă largă de vitamine ( A, B1, B2, C, D, E, K, P). Pentru a profita de acești nutrienți, poți consuma o lingură de germeni pe zi, la 48 de ore după ce semințele au încolțit, în cure care pot dura între două săptămâni și o lună.Semințele de dovleac sunt o sursă excelentă de uleiuri (36-52%), vitamine, microelemente și, mai ales, zinc și magneziu. Semințele de bostan previn constipatia și balonarea, sunt diuretice, intăresc mușchiul cardiac și rinichii, elimină metalele grele din organism. Pentru un efect optim, se prepară o infuzie din două lingurițe de semințe râșnite, în două pahare de apă clocotită. Se bea câte un pahar, de două ori pe zi.Semințele de chimen se folosesc pentru tratarea balonărilor intestinale (efect carminativ), facilitând eliminarea gazelor din stomac. Pentru sporirea acestei acțiuni, chimenul se poate asocia în părți egale cu fenicul și coriandru. Cel mai ușor mod de a folosi chimenul este infuzia: o linguriță și jumătate de semințe la 250 ml de apă clocotită. Se bea în trei reprize, după mesele principale. Chimenul este un stimulent al secrețiilor gastrice, reglează funcțiile stomacului, este antiiflamator intestinal, antiseptic gastric și intestinal. În plus, este diuretic și fluidifică secrețiile bronhice.