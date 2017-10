De ce e bine să mâncăm prune

Vineri, 10 Octombrie 2014

Prunele mai sunt lăudate pentru că pot alunga oboseala sau senzația de stres, dar și pentru că sunt un aliat de încredere al majorității funcțiilor intestinale.Stimulează memoria - Știai că dacă mănânci cel puțin trei prune pe zi, antioxidanții puternici din acestea te ajută să elimini celulele deteriorate care îți afectează memoria? Ideale la dietă, pentru că sunt sărace în calorii, ceea ce înseamnă că sunt benefice dietei tale. Fiecare prună conține 30 de calorii, adică 1,5% din caloriile recomandate pentru fiecare zi pentru o dietă bazată pe 2.000 de calorii pe zi. Poți să arzi caloriile din prune foarte ușor: înotând 4-5 minute elimini 30 de calorii.Prunele sunt foarte sărace în grăsimi, fiecare fruct conține mai puțin de 0,2 grame. În plus, ele nu conțin grăsimi saturate, care pot crește riscul atacului de cord prin creșterea colesterolului.Dacă dieta pe care o ții interzice consumul de carbohidrați, prunele pot fi printre puținele fructe pe care le poți consuma. Atenție însă! Prunele uscate au o concentrație mare de carbohidrați care stimulează pancreasul să secrete insulină, așa că limitați-vă la a consuma prune proaspete, dacă nu vreți să aveți probleme cu glicemia și un risc crescut de a face diabet.Prunele sunt o sursă bună de vitamina C, fiecare fruct conține 7% din aportul recomandat zilnic. Vitamina C este un antioxidant, așa că îți poate apară celulele de o posibilă degradare. Vitamina C ajută la producerea carnitinei, un produs sintetizat din aminoacizii lizină și metionină care joacă un rol important în metabolismul celulelor vii, în descompunerea țesutului adipos și în transformarea lui în energie.O prună de dimensiuni medii conține 113 mg de potasiu, mineral ce ține sub control tensiunea arterială și reduce riscul accidentelor vasculare cerebrale. Dacă acest lucru nu v-a convins, pigmentul roșiatic-albăstrui al prunelor, numit antocianina, poate ajută la prevenirea diverselor tipuri de cancer. Și lista beneficiilor nu se oprește aici…