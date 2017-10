De ce e bine să mâncăm mai des mărar

Joi, 25 Aprilie 2013

Probabil nu toți știu cât de miraculous este mărarul, plantă ale cărei efecte au fost exploatate din cele mai vechi timpuri. Așa se explică de ce mărarul a ajuns să fie folosit, de exemplu, pentru tratarea inflamațiilor și a durerii, dar și ca sedativ, întrucât calmează nervii, echilibrează sistemul nervos, ameliorează durerile de cap și combate astenia. De asemenea, celor surmenați le redă acuitatea și claritatea simțurilor. În plus, este un bun tonic fizic și nervos, în special pentru femei.Remedii naturiste pe bază de mărar:Elimină petele de pe piele: Extern, mărarul este indicat pentru acțiunea de cicatrizare pe care o are asupra pielii și pentru că ajută în cazul petelor de pe piele, ducând la dispariția lor. De asemenea, înlătură acidul gastric, excită sucurile gastrice, fiind indicat în lipsa poftei de mâncare. În plus, planta ajută la dispariția hiperacidității, iar substanțele aromate aflate în compoziția mărarului împiedică bacteriile să se dezvolte în intestin, ceea ce recomandă consumul acestei plante în colite. Nu în ultimul rând, mărarul este un excelent tonic digestiv. Un aliat al femeilor: Mărarul, o plantă aromatică folosită drept condiment în bucătăria internațională, este un remediu pentru problemele cu care se confruntă femeile la orice vârstă. În scopuri terapeutice, se folosesc și frunzele, și semințele. În magazinele de specialitate există tincturi și extracte din semințe de mărar, însoțite de prescripții medicale foarte precise. În cazul mamelor care alăptează, infuzia de mărar, dar și planta proaspătă stimulează lactația. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de semințe mărunțite la o cană de 250 ml cu apă. Se infuzează 15 minute, după care se strecoară. Se consumă câte trei căni pe zi.Infuzia de mărar calmează și durerile cu care se confruntă femeile în perioada ciclului menstrual (se administrează câte trei căni pe zi). În beneficiul problemelor feminine este folosită și tinctura din semințele de mărar, care stimulează producția de estrogeni și întârzie procesul de îmbătrânire, menținând vigoarea sânilor. Tratamentul cu tinctură de mărar (câte o linguriță diluată în puțină apă, de trei ori pe zi , timp de șase luni), previne apariția osteoporozei, după vârsta de 40 de ani.Bogat în calciu: S-a constatat că semințele de mărar au cea mai mare concentrație de calciu din tot regnul vegetal. Practic, o linguriță cu semințe conține mai mult calciu decât o cană cu lapte. Tinctura de mărar înlătură durerea și stimulează regenerarea țesutului cartilaginos. Rețetă: Peste 100 ml de alcool de 50 de grade, adaugă trei lingurițe de pulbere de mărar. Se lasă la macerat timp de nouă zile, după care se filtrează. Tratamentul cu tinctură de mărar durează 21 de zile. Bea din acest amestec de trei ori pe zi, înainte de mese, câte o linguriță dizolvată în 100 ml de apă.