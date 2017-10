De ce e bine să mâncăm gutui

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De-a lungul anilor, au fost descoperite nenumărate beneficii pe care aceste fructe aromate, dulci-acrișoare le au asupra sănătății. În plus, gutuile au acțiune antiseptică, antiinflamatoare și diuretică, iar antioxidanții din aceste fructe ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi, care au un rol nociv, favorizând apariția unor afecțiuni, îmbătrânirea pielii și a vaselor de sânge. De asemenea, potrivit Click pentru femei, gutuile stimulează imunitatea, având un conținut ridicat de vitamina C (asigură 23% din necesarul zilnic al organismului), cât și de minerale, precum fosfor, potasiu, fier și magneziu, se numără printre fructele care au mare grijă de sistemul tău imunitar. Astfel, previn apariția răcelilor și a gripei.RECOMANDĂRI. Este indicat să mănânci câte o gutuie proaspătă, în fiecare zi, timp de 2-3 săptămâni. Gutuile proaspete sunt recomndate și pacienților cu cancer, întrucât conțin vitamina B17, care ajută la distrugerea celulelor canceroase, potrivit mai multor studii recente. Compotul ajută digestia, fibrele conținute de gutui fiind un remediu ideal pentru persoanele care au probleme digestive. Nu trebuie decât să bei o cană de compot dimineața, pe stomacul gol. Și cei care suferă de sindromul colonului iritabil își pot ameliora simptomele cu ajutorul gutuilor. Acest fapt se datorează taninului, care are efect de reducere a secretiilor mucoasei intestinale. Dai pe răzătoare o gutuie de mărime potrivită, apoi amesteci cu 2 linguri de miere. Iei câte 2-3 linguri, de 2 ori pe zi.PROTEJEAZĂ INIMA. Pectinele, fibre solubile, care se regăsesc în gutui, reduc nivelul de colesterol rău din sânge, ceea ce înseamnă că oferă protecție împotriva afecțiunilor inimii. Pot fi consumate proaspete sau coapte. Și persoanele care suferă de hipertensiune arterială pot ține o cură cu suc de gutui, câte 2 pahare pe zi. Acesta reduce tensiunea, datorită conținutului ridicat de potasiu.AJUTA LA SLĂBIRE. În 100 de grame de gutui se găsesc numai 57 de calorii, ceea ce înseamnă că aceste fructe nu trebuie să lipsească din meniul femeilor aflate la dietă. Așadar, îți poți începe diminețile cu o cană de suc de gutui. Sucul proaspăt de gutui ajută și la vindecarea pancreatitei acute. Cei afectați trebuie să bea o jumătate de cană de suc, zilnic, timp de o lună de zile.