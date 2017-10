De ce e bine să facem cure de argilă

Miercuri, 24 Aprilie 2013

Tratamentele cu argilă, folosite încă din antichitate, sunt apreciate pentru efectele terapeutice remarcabile. Specialiștii consideră că argila este un medicament al viitorului. Deși mai are proprietăți necunoscute farmacologic, compoziția ei este asemănătoare cu aceea a corpului omenesc: conține numeroase minerale, printre care calciu, potasiu, siliciu, fier, fapt care-i permite să curețe toxinele din sânge. În plus, în compoziția argilei există și minerale necesare regenerării organismului uman, pe care nu le putem procura din alimente. Argila se găsește sub diferite sortimente: albă, galbenă, roșie, verde și gri. Foarte apreciat, datorită compoziției chimice, este sortimentul galben, urmat de cel alb.Argila albă – pansament gastric. Acest sortiment, cunoscut sub numele de caolin, este bogat în silicați de aluminiu și este recomandat sub formă de pulbere cu efect cicatrizant, ca pansament gastric, ca absorbant al gazelor din intestin și al substanțelor toxice. Folosită în medicina alopată ca ingredient al unor medicamente, este benefică în afecțiunile aparatului digestiv: enterite, colite de fermentație sau de putrefacție. Caolinul are proprietăți antiseptice și nu prezintă inconvenientele medicamentelor similare de sinteză.Argila roșie - antiîmbătrânire. Cunoscută sub numele de bentonită, acest tip de argilă este un puternic hidratant și tonifiant al pielii, care încetinește procesul de îmbătrânire prin acțiunea sa regenerativă. De asemenea, argila roșie este antiacidă (combate hiperaciditatea gastrică) și analgezică (pentru că reduce durerile locale).Argila verde cicatrizează rănile. Acest tip de argilă este bogat în săruri de magneziu și de calciu, cicatrizează plăgile, combate inflamațiile reumatice și pe cele hemoroidale. În cosmetică, argila verde este folosită în tratamentul tenurilor grase, acneice și previne căderea părului. În amestec cu tărâțe de grâu sau cu fructe, măștile de față sunt mai eficiente.Argila cenușie, vedeta cosmeticii. Argila cenușie sau refractară este săracă în oxizi de fier și în substanțe alcaline. De aceea se folosește doar în cosmetică sub forma unor soluții demachiante sau ca măști cosmetice pentru detoxifierea tenului.Prepararea apei de argilă. Recomandată în tratarea afecțiunilor gastrice, gastroduodenită și ulcer gastroduodenal, apa de argilă se poate folosi ca agent terapeutic: pui o linguriță de argilă (circa șapte grame) într-un pahar cu apă rece, cât mai curată. Amesteci, apoi lași de seara până dimineața. Mod de folosire: în primele șapte zile, înainte de fiecare masă, iei doar apa limpede din paharul cu argilă, fără sedimentul de pe fundul paharului. În următoarele zile, amesteci conținutul paharului și bei apa cu argilă cu tot. Dacă este vorba de un tratament pentru o boală cronică, perioada de adaptare (când se bea doar apa) este de trei zile. Durata curei: 10-21 de zile pe lună, în funcție de gravitatea bolii. Cura se recomandă și copiilor. Pentru aceștia dozele sunt: sub un an - o linguriță; de la unu la 3 ani se iau două lingurițe; de la 3 la 12 ani se iau patru lingurițe. Argila captează, drenează și elimină toate impuritățile țesuturilor, ale sângelui și ale limfei. Administrarea argilei este contraindicată însă femeilor gravide în ultima lună și bolnavilor cu afecțiuni renale severe.