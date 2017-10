De ce e bine să avem varză în cămară

Ştire online publicată Marţi, 08 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Te-ai obișnuit s-o folosești în bucătărie, însă substanțele active din varză au rol terapeutic într-o sumedenie de boli. Salatele, sucul proaspăt și frunzele acestei legume sunt eficiente, printre altele, în caz de ulcer gastric, entorse și reumatism.Cicatrizează rănile. Varza crudă conține substanțe care stimulează regenerarea țesuturilor, deci plăgile și leziunile de la nivelul pielii se vor vindeca mult mai repede. Potrivit Click sănătate, varza este indicată atât în cazul rănilor provocate de căzături, cât și al celor produse prin arsuri de gravitate mică și medie. Are acțiuni antiseptice și antiinflamatoare, contribuind la cicatrizarea zonei cu probleme, fără a lăsa urme inestetice.Cum se prepară: Se dau deoparte frunzele cele mai groase ale legumei și se spală bine. Se taie în bucăți mai mici și fie se trec prin storcătorul de fructe, fie se pun într-un blender. Se îmbină o compresă sterilă în sucul obținut și se aplică pe rană. Se lasă să acționeze o oră, după care leziunea este lăsată la zvântat pentru încă o oră, repetându-se procedeul de 2-3 ori pe zi.Cataplasme, în cazul luxațiilor. Frunzele de varză crudă au darul de-a descongestiona zonele care au devenit dureroase din cauza luxațiilor ori a entorselor. Ele scad inflamația și scurtează timpul de refacere a ligamentelor.Cum se prepară: Se aleg frunzele de varză de un verde cât mai intens, acestea fiind de obicei cele care au stat cel mai mult în bătaia soarelui. Se spală cu apă rece și se șterg cu un prosop curat, după care se scot nervurile mari cu ajutorul unui cuțit. Frunzele se așază pe o suprafață tare și se zdrobesc pe ambele părți. Se pun pe leziune și se fixează cât mai bine pentru a nu se deplasa. Se lasă peste noapte și se repetă tratamentul până la vindecarea completă a rănii.Salata atenuează simptomele menopauzei. Bufeurile, transpirația și stările de iritabilitate sunt doar câteva dintre semnele specifice instalării menopauzei. Pot fi ameliorate dacă dozajul de hormoni feminini este echilibrat, iar varza are o contribuție definitorie în acest sens. Cum se prepară: Este indicat să mănânci minimum 200 de grame de varză crudă zilnic, timp de patru săptămâni, sub formă de salată. O poți condimenta după gust.Atenuează ulcerul gastric. Frunzele de varză sunt o sursă importantă de glutamină, un aminoacid care are rolul de-a stimula regenerarea celulelor care alcătuiesc învelișul protector al stomacului și al intestinului subțire. Rețetă: Pentru a grăbi procesul de însănătoșire, este indicat să bei un litru de suc de varză zilnic. Acesta se obține prin stoarcerea frunzelor, după ce în prealabil au fost spălate. Sucul trebuie preparat zilnic și se consumă câte un pahar, de patru ori pe zi.