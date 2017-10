De ce e bine să ai în casă nămol de Techirghiol

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit Societății Internaționale de Hidrologie Medicală, nămolurile sunt substanțe complexe formate într-o perioadă lungă de timp sub influența proceselor geologice și care, în stare fin divizată și în amestec cu apa, se folosesc în practica medicală sub formă de băi sau de proceduri locale. Nu orice nămol are proprietăți terapeutice însă cele folosite pentru recuperarea medicală și în cosmetică au fost analizate și certificate de organisme din țara respectivă. În magazinele de specialitate și în farmacii vei găsi produse pe bază de extract purificat de nămol, cum este cel de la Techir­ghiol ori de la Marea Moartă.Îngrijirea tenului: Măștile cu extract de nămol curăță tenul și intensifică regenerarea celulară. Fiind bogat în minerale, hrănește pielea și îi conferă luminozitate și suplețe. Ai tenul gras sau mixt? Atunci, vei beneficia de proprietățile măștilor cu nămol. De asemenea, preparatele cu nămol sunt foarte bune dacă ai pielea deshidratată. De exemplu, nămolul de la Techirghiol conține peste 70% apă. Cum se aplică: Înainte de aplicarea măștii, este indicată o baie de a­buri. Sau îți poți tampona fața cu un prosop cald și umed. Pregătește masca potrivit indicațiilor de pe ambalaj și aplic-o în strat gros. Las-o să acționeze până la întărirea ei completă, chiar dacă te va strânge (15-30 de minute). Când o aplici, evită zona ochilor și a buzelor, unde pielea este mai sensibilă. Este indicat ca fața să rămână imobilă în timp ce masca acționează. Contraindicații: tenul uscat, cu tendință alergică.Efect exfoliant: Folosită pentru întreg corpul, masca pe bază de extract de nămol curăță excesul de ulei de la nivelul pielii și intensifică regenerarea celulară. Nămolul termal permite exfolierea delicată a pielii, o eliberează de impurități și de celulele moarte. Cum se aplică: După un duș cald, aplică un strat generos de nămol pe întregul corp. Așteaptă să se usuce și îndepărtează cu apă călduță. Masca lasă pielea fină și elastică.Pentru păr: Nămolul terapeutic este indicat și pentru îngrijirea părului, având mai multe efecte: înlătură mătreața și stimulează pielea capului.Cum se aplică: După ce te-ai spălat pe cap cu șampon, aplică masca din nămol pe părul umed. Masează și așteaptă să acționeze 5-10 minute, după care clătește cu apă călduță. Nu folosi uscătorul de păr!Potrivit prof. dr. Anca Zbranca, nămolul are efect antiinflamator și de curățare). Nu trebuie făcut exces, pentru a nu degresa și usca prea mult pielea. Este suficient să facem proceduri cu nămol și o dată la două săptămâni. După ce lăsăm să acționeze, se spală zona și se dă cu cremă. Este preferabil să fie un nămol controlat bacteriologic, altfel ne supunem riscului să ne suprainfectăm pielea, cum este nămolul de Techirghiol, ale cărui calități, atent analizate de specialiști, sunt conforme cu normele Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie. În scop cosmetic, împachetările cu nămol sunt folosite pentru hidratarea pielii, celulele fiind fortificate și uscăciunea prevenită.