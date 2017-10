De ce durează „aşa de mult“ branşamentul la gaze

4

RADET este propritarul tuturor apartamentelor!

Pentru cei ce vor sa fie debransati, sunt mai multe cai, una din cai ar fi neplata intretinerii a cat mai multor locatari daca s-ar putea a unui cartier sau mai multe. Cu cat numarul de locatari intr-o actiune este mai mare cu atat ar prezenta o problema sociala. Dar constantenii, tac inghit si se lamenteaza si daca ar putea sa fac altii ceva pentru ei, ei sa nu se implice, de aceea avem cea mai scumpa gigacalorie, Nu Boc si nici Basescu nu sunt de vina asa cum a afirmat maimutzoiul nostru de primar ci pretul gigacaloriei din municipiul Constanta inglobeaza mai multe cheltuieli de cat in clelelalte orase , vezi ajutoarele de caldura, pachetele cu alimente samd, si totul se face in numele unei singure persoane. Acest pomanagiu de Pantelimon. Cat despre subiectul in sine racordarea la gaze e simplu, Congaz are o gramada de abonati de la case vile plus apartemntele din faleza nord, nu au interes sa le ia painea RADET de la gura ca doar capii sunt membrii PSD in Subordinea maimutzoiului, si s-ar crea undezechilibru financiar care n-ar mai ajunge pentru ajutoarele de caldura si pachete. Singura solutie, ori centrale electrice in trifazic, ori neplata intretinerii de catre blocuri intregi, care va incepe o actiune de debransari masive a blocului intreg. Normal ca vor fi si spargatori de miscare, dar ei se vor supune majoritatii in momentul existentei unei majoritati, Totul este o chestiune de timp si vom vedea