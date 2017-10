De ce dispar pomi sănătoşi din peisajul constănţean

Constanța reală

De ce dispar pomi sănătoși din peisajul constănțean

În loc să fie tăiați pomii uscați, așa cum au cerut cu mult timp în urmă, s-au trezit cu pomi sănătoși puși la pământ fără milă. Indignați, oamenii cred că „Primăria a încurcat borcanele!“Primăria neagă orice implicare, precizând că niciun arbore sănătos nu este tăiat fără acordul celor din zonă.Ca și când nu ar fi suficient că orașul are un serios deficit la rezerva de oxigen, după ce au cumpărat pomi din banii proprii și i-au îngrijit ca pe ochii din cap ani de zile, locuitorii din zona Dacia s-au trezit, la sfârșitul săptămânii trecute, cu frumusețe de pomi puși la pământ. Vasile Nicoară, președintele Asociației de proprietari din b-dul Al. Lăpușneanu nr. 117 declară indignat: „Așa o fi înțeles primăria să ne rezolve o cerere mai veche, prin care am cerut să se taie niște pomi uscați din zonă, un adevărat pericol. De doi ani ne căznim să vină cineva să taie pomii uscați, am făcut cerere în numele asociației, așa cum trebuie, am tot așteptat... Noi n-am cerut să taie altceva. Chiar așa să încurce borcanele, să taie pomi buni și să-i lase pe cei uscați? Plus că au lăsat totul vraiște, crengile grămadă pe jos... Noi am cumpărat acești pomi din banii noștri, i-am îngrijit frumos și pentru aspectul zonei, și împotriva poluării, că e mare circulație la Dacia, colcăie praful!”.Mai mult, președintele asociației ni s-a plâns că nici rondoul de flori din zonă, pe care, de asemenea, asociația plantase din banii proprii trandafiri, n-a scăpat nevandalizat: „Au venit cu coasa și i-au retezat complet. E măcel! Ne doare sufletul, asta e crimă!”. Oamenii sunt cu atât mai supărați cu cât doar ce aprobaseră în adunare să planteze alți pomi în zonă, în ideea ca poluarea să fie un pic atenuată.Primăria nu intervine fără acordul locatarilorDupă cum ne-a explicat Mihaela Dospina, din cadrul Serviciului Administrare Spații Verzi din Primăria Constanța, pomii cu pricina nu au fost tăiați urmare vreunei acțiuni a primăriei. Nici nu se putea face asta, întrucât este vorba despre niște arbori sănătoși, care nu constituie un pericol și nici nu prezintă alte impedimente pentru locatarii din zonă. În plus, după ce angajații acestui serviciu toaletează sau taie pomii, lasă curat în urmă. În aceste condiții, singura variantă plauzibilă este că persoane care aveau o problemă cu acei pomi, din răzbunare sau din cine știe ce alt motiv au pus pe cineva să-i taie… cu noaptea-n cap, ca să nu fie surprinși în flagrant : „Am fost și noi informați la primărie, cineva a văzut că tăierile s-au făcut dis de dimineață, iar crengile au fost lăsate vraiște pe jos. Oamenii trebuie să fie convinși că noi nu tăiem fără acordul lor. Au fost situații când cei de la parter doreau lumină, cei de la etajele superioare, umbră, am așteptat să se înțeleagă, să ne prezinte tabelul cu acordul majorității și abia după aceea am tăiat. Numai dacă pomii prezintă pericol, sunt uscați, au scorburi mari, ating geamurile, atunci se fac tăieri de oamenii noștri”.Uscăciunile se taie în iunieReferitor la solicitarea mai veche a acestei asociații de proprietari privind tăierea pomilor uscați, având în vedere că în această perioadă au prioritate lucrările de pregătire a sezonului estival, după finalizarea acestora, mai exact după întâi iunie, se va deplasa o echipă la fața locului pentru a efectua tăierile impuse. În plus, Mihaela Dospina ne-a asigurat că vara este rezervată tăierii uscăciu-nilor de pe raza întregului oraș.Sprijin de la PolițieÎntrucât în zona cu pricina există camere de luat vederi, oamenii cer, și pe această cale, Poliției să se autosesizeze, astfel încât vandalii să răspundă pentru faptele lor: „Dacă nu vor fi prinși, amendați serios, arătați la televiziunile și ziarele orașului, să se vadă cine sunt, acești indivizi o să taie pomi din răzbunare și o să ne râdă-n nas cât o să aibă ei chef!”.Conștienți că orice pom reprezintă o imensă gură de oxigen, oamenii speră că instituțiile statului vor găsi mijloacele necesare pentru a-i proteja de cei care vandalizează orașul fără milă și fără să dea cuiva socoteală: „Vrem să credem că, totuși, nu trăim în junglă!”