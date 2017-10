De ce avem cea mai scumpă gigacalorie din ţară?

3

Jigodiei asta de "admirator"

Bai amaratule, o fi fost "conditie FMI" strict cand a fost vorba de orase aflate sub alte sfere politice iar Clujului, Pietrei Neamt etc scria expres in aceleasi hartii FMI sa li se dea subventii tot de la acelasi guvern? M-am saturat de logica ta de tarabagiu pedelizd pana peste cap... Daca as spune ca esti doar un lingator in rect portocaliu, nu cred ca as fi foarte departe de adevar. Doar in ceea ce priveste numarul lor ma pot insela... Asteptam, vedem ce face amaratul asta de Mazare la iarna. Pana atunci, orice vorbarie - si a ta si a fierariei asta a lui Bosanceanu - este inutila!

Răspuns la: pretul la caldura

Adăugat de : admirator, 1 septembrie 2012

a fost o arma politica de care Mazare a abuzat. uitind ca taierea subventiilor a fost conditie FMI, nu dorinta guvernului Boc. Acum ei au aceeasi...