„De ce arendaşii îşi trag subvenţii grase, dar ne plătesc ca milogii?“

am in proprietate imensa suprafata de 3,33 ha de teren arabil pe care l am dat in arenda...pt acel teren platesc impozit pe teren care e destul de mare,,,cam 350 lei,,dupa care mi se opresc 16 la suta impozit pe profit si culmea 5,5 la suta cas...pai de ce sa platesc cas daca eu nu muncesc pamintul ala ci il am dat in arenda....deci eu ca proprietar sint cel mai pagubit...staul isi ia impozitele dar nu ma ajuta cu nimic,arendasul isi ia recolta plus fondul de la apia de 124 de euro pe hectar si eu ce fac...o sa il las dracului in paragina ca e pamintul meu si m am saturat sa tot fiu furat legal...daca tot mi se opresc o gramada de taxe de ce arendasul ia integral 124 de euro de la apia de pe terenul meu///nu e cinsti si daniel constantin care e ministrul agriculturi ar trebui sa faca ceva...