Medicul de gardă

De ce apare gingivita

„Folosesc ață dentară de ceva timp, mă spăl, spun eu, corect pe dinți, și cu toate astea mai apar sângerări. Am observat ceva ciudat și la gingii, sper să nu fac gingivită. Rog medicul să prezinte câteva cauze care duc la gingivită, poate mai e timp să repar ceva, mai ales că nu am dureri. Cu mulțumiri, Ofelia Panait”.v v vÎntr-adevăr, gingivita este o afecțiune a mucoasei gingivale și, pe deasupra, una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale cavității orale întâlnite la pacienți – precizează medicul stomatolog Loredana Stănică. Însă, în momentul când apare această afecțiune, țesutul gingival afectat se înroșește, se inflamează, crește sensi-bilitatea și, în unele cazuri, apare sânge-rarea în timpul periajului sau când se folo-sește ața dentară. În plus, gingiile capătă un aspect lucios, devin mai moi și chiar pot apărea fisuri sau ulcerații. De asemenea, în majoritatea cazurilor, gingivita nu produce dureri, iar din această cauză, oamenii trec cu vederea modificările apărute, deși acest lucru le atrage atenția.Pentru ca lucrurile să nu se complice, încă de la primele semnale de alarmă ar trebui luată legătura cu un medic stomatolog.Cauze. Primele vinovate de apariția gingivitei rămân bacteriile. În contextul unei igiene orale neadecvate, bacteriile din cavitatea bucală se depun în straturi formând placa bacteriană, care va duce la inflamarea gingiilor și apariția durerii la nivelul acestora. Dacă placa bacteriană nu este îndepărtată la timp, atunci aceasta va duce la apariția tartrului și la îngreunarea procesului de curățarea a dinților. Pe lângă bacterii, alte cauze sunt fumatul, schimbările hormonale, sarcina, menopauza, anticoncepționalele, antide-presivele, diabetul zaharat, leucemia, stresul, lipsa nutrienților din alimentație, dar și moștenirea genetică.Prevenire. Într-adevăr, gingivita poate fi prevenită, iar pentru asta este nevoie nu doar de o igienă orală corectă, ci și de vizite regulate la stomatolog.