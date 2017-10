Medicul de gardă

De ce apare anemia la copii (1)

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Rugăminte: De ce apare anemia și cum poate fi prevenită? Dacă un copil e prea palid, înseamnă că e anemic? Are legătură cu leucemia?” (Smaranda Motici).v v vCe este anemia? Medicul specialist pediatru Chirața Blacioti ne-a făcut cunoscută definiția anemiei: scăderea numărului de globule roșii (hematii) sub limita normală (sub 10 g/dl). Motivele care au declanșat-o, ca și tipul de anemie, se pot depista prin investigații de laborator. Referitor la copiii mici, forma cea mai cunoscută este anemia feriprivă, un copil putând suferi de anemie și după ce a avut o infecție repetată, în sensul că infecția duce la anemie, iar prin aceasta, organismul copilului va opune din ce în ce mai puțină rezistență infecțiilor. Totuși, anemia este un simptom care poate fi explicat prin mai mult de 200 de cauze diferite, însă, de departe, principala cauză este insuficiența fierului în alimentația copilului, ceea ce duce la lipsa fierului în sânge, care va încetini producția de hemoglobină. Este adevărat că mulți oameni cred că anemia este o insuficiență sanguină, supoziție incorectă, întrucât anemia este o insuficiență a hemoglobinei (moleculă cu conținut fieros ce se găsește în particulele de oxigen din plămâni care se îngrijesc de transportul oxigenului în cele-lalte părți ale organismului).CauzeSintetizând, principalele cauze ale anemiei sunt insuficiența absorbției fierului din alimente, infecția, creșterea rapidă a copilului într-o anume perioadă, pierderi de sânge, lipsa vitaminei B12. Din fericire, forma de anemie provocată de insuficiența fierului din alimentația copilului (nu se hrănește cu alimente ce conțin fier, precum carne, ouă, roșii etc.) este tratabilă. Alte informații esențiale despre anemie și prin ce test se poate depista acest simptom, aflați din ziarul nostru de mâine.