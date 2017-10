De ce apar CONFLICTE ÎNTRE LOCATARI şi FIRMELE DE LA PARTER

De ce apar CONFLICTE ÎNTRE LOCATARI și FIRMELE DE LA PARTER

Vi s-a întâmplat vreodată să suportați din propriul buzunar și cheltuielile de întreținere ale vecinilor dumneavoastră de la parter, care sunt, de fapt, societăți comerciale? Indiferent de obiectul de activitate pe care îl au firmele de la parterul blocului, acestea trebuie să plătească întreținerea ca orice locatar.Se știe că la parterul multor blocuri din Constanța, situate fie în zone mai centrale, fie la periferie, mai ales după 1989 s-au deschis foarte multe spații comerciale alimentare și nealimentare, cabinete medicale, sedii de birouri private sau ale unor instituții de stat, bănci, cabinete notariale, unități de coafură-frizerie, farmacii de nici nu li se mai știe numărul etc. Or, în aceste situații, locatarii și firmele respective împart și cheltuielile privind întreținerea, sursa cea mai întâlnită a conflictelor care apar între aceștia. Practic, reprezentanții unor firme ignoră că într-o asociație de proprietari, obligațiile și regulile aplicate proprietarilor de apartamente sunt valabile și pentru proprietarii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, iar unele asociații n-au nicio problemă să încarce aceste firme și cu cheltuieli suplimentare. Iar cazul prezentat de reprezentantul unui cabinet medical confirmă această realitate:„Sunt un medic cunoscut în oraș, nu-mi face deloc plăcere să fiu în postura de reclamant, dar nu mi-am imaginat că asociația din blocul la parterul căruia funcționează cabinetul o să-mi facă atâta atmosferă, chiar în fața pacienților, pe motiv că la noi se câștigă suficienți bani pentru a plăti vrute și nevrute. Când mi s-a dat acceptul să deschid cabinetul – și le mulțumesc pentru asta, le-am promis celor de pe scară că o să fie consultați gratuit ori de câte ori o să aibă nevoie. Dar asta nu înseamnă că trebuie să plătim și pentru ceea ce nu consumăm. Ca să dau numai un exemplu, pentru curățenie în cabinet și pe scară plătesc eu femeie de serviciu, însă asociația mă pune la plată și asta nu e tot. M-ar interesa să știu exact ce obligații am eu față de asociație. Plus că nu înțeleg de ce nu sunt trecute pe listele de plată cheltuielile și mi se cer bani pe niște facturi ale asociației?”Pentru ca, măcar pe viitor, lucrurile să intre pe un făgaș normal, potrivit vicepreședintelui Uniunii Asociațiilor de Proprietari, ing. Niculae Stan, corect ar fi fost ca președintele asociației să dea, în scris, reprezentantului firmei de la parterul blocului o listă cu toate obligațiile pe care le are față de asociație. De asemenea, listele lunare de plată afișate la avizier trebuie să îi cuprindă și pe proprietarii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință de la parter pentru o serie de cheltuieli, după cum urmează: dacă nu au contracte separate sau nu sunt debranșați, cheltuielile privind apa rece și caldă (conform contorului individual sau a numărului de angajați, în funcție de obiectul de activitate, de numărul robineților; căldura și cota-parte indiviză aferentă căldurii de pe spațiile comune precum și cota de energie termică aferentă conductelor care traversează spațiul dacă acestea nu sunt izolate termic, la preț de agent economic).Totodată, se vor percepe cota-parte indiviză pentru fondul de reparații, investiții, modernizări, cota-parte indiviză pentru cheltu-ielile administrative (materiale consumabile), cota-parte indiviză pentru salariile/indemnizațiile administratorului, președintelui, cenzo-rului, instalatorului, pentru întreținerea ascensorului, interfonului și a altor instalații comune, pentru consumul de energie electrică pentru iluminatul spațiilor comune. Se vor plăti, de asemenea, salariul persoanei angajate de asociația de proprietari pentru curățenie (proporțional cu numărul de persoane angajate sau care prestează activități în spațiul respectiv), iar dacă este cazul, cota-parte indiviză din consumurile de apă de pe spațiile comune.Profitând de acest context, ing. N. Stan ne-a explicat că au fost multe situații în care proprietarii de spații de la parter au fost practic subvenționați de ceilalți locatari din bloc din cauza necunoașterii sau neaplicării legii de către reprezentanții asociației, mai ales dacă era vorba despre sediul unor instituții de stat. Or, potrivit legislației, și instituțiile de stat care dețin proprietăți în blocuri au aceleași obligații.