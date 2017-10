Medicul de gardă

De ce apar cariile la copiii foarte mici

Este întrebarea care le frământă pe cititoarele noastre, Mihaela Nora și Dana Macarie, ai căror copii au vârsta de un an și două luni, respectiv trei ani.Medicul stomatolog Loredana Stănică a observat, de-a lungul anilor la consultații, că există destui părinți care tratează cu superficialitate dinții de lapte din simplul motiv că aceștia tot vor cădea, urmând să-și rezerve apoi timpul necesar îngrijirii dinților definitivi. Or, această concepție este o mare greșeală, întrucât infecția microbiană poate trece repede de la stadiul de carie, la germenul dintelui permanent, atacând structura lui (culoarea, forma, mărimea). De aceea, dinții de lapte afectați trebuie numaidecât tratați. În plus, neglijați, aceștia pot deveni sursa unor infecții cronice care pot duce la îmbolnăvirea altor organe.Cum apar cariileDin păcate, de durerile de dinți nu sunt scutiți nici copiii, care pot dezvolta carii de timpuriu. De regulă, cariile se formează din cauza unei igiene dentare de-ficitare, dar și a abuzului de dulciuri. Părinții trebuie să fie atenți că, mai întâi, din particule de mâncare, bacterii și salivă se formează depuneri pe dinții copiilor. Apoi, combinația dintre aceste depuneri și zahăr ajută la formarea unui acid care acoperă dinții, erodându-le smalțul. Dacă, la început, caria afectează numai smalțul, după aceea, aceasta atacă și dentina (materia ce formează masa dintelui). După aceea, există riscul să fie atacată și pulpa dintelui.Cât privește dinții de lapte, aceștia nu sunt predispuși la cariere mai mult decât cei defi-nitivi, dar se poate întâmpla ca primii dinți să se carieze aproape imediat ce au erupt. Părinții ar trebui să știe că aceste probleme apar la copiii cu o mare expunere la zahăr: „Sunt părinți care își îmbunează copiii dând suzetele prin zahăr, dar și multe dulciuri, în funcție de vârstă. O greșeală capitală!” – precizează stomatologul.Extragerile forțate - altă eroareAlți părinți se grăbesc să scoată, înainte de termen, dintele de lapte afectat al copilului, fără să știe că acești dinți trebuie păstrați până la schimbarea lor firească. Or, extragerea înainte de termen poate provoca nu numai anomalii dento-maxilare, dar și dereglări ale procesului de mestecare a hranei, având ca rezultat afectarea tractului gastro-intestinal. Este foarte important ca părinții să fie atenți la tot ceea ce se petrece cu dinții copilului, iar atunci când sesizează vreo anomalie, să se adreseze sto-matologului.