De ce administratorul de bloc e dificil de înlocuit

Dacă administratorul unei asociații de proprietari nu-și poate face treaba timp mai îndelungat din motive care nu îi pot fi imputate, el poate fi înlocuit, însă nu de oricine.Așa cum, pentru a ocupa o funcție, indiferent care este aceasta, aspirantul trebuie să aibă pregătirea profesională corespunzătoare, și în cazul adminis-tratorilor de imobile, trebuie îndeplinite o serie de condiții.Constantin Gâdei, primvicepreședinte în cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a explicat că administratorul este angajat în condițiile Legii nr. 230 din 2007, dacă prezintă garanții morale și materiale, a absolvit cursul de atestare, a fost atestat apoi de primărie, a promovat examenul de selecție organizat de comitetul executiv al asociației. Așadar, comitetul executiv este cel care deschide sau închide, în funcție de situație, relația contractuală cu administratorul. Pe de altă parte, administratorul, ca orice angajat din țara asta, are și el dreptul la concediu de odihnă, medical etc.Atestatul face diferențaProblema este că dacă lipsește vreme mai îndelungată din motive ce nu îi pot fi imputate, munca administratorului nu o poate presta orice persoană care și-a manifestat această intenție, indiferent de studii. Ceea ce unor locatari li se pare o exagerare. „Administratorul nostru e în medical de o lună și ceva. Nu s-au mai făcut încasări deloc pe luna asta, iar dacă ai o problemă, n-ai cu cine să vorbești, el era omul de bază… Am calificare de contabilă, stau în bloc, s-a auzit că nu s-ar mai întoarce și am făcut o cerere la președinte să mă angajeze. Când a auzit că n-am atestat, mi-a spus să-mi iau gândul. Nici măcar să-l înlocuiesc nu mi-a permis, tot spune că rezolvă el… I-am spus că depun ce garanții vrea, inclusiv cazierul, tot degeaba. Se aude că vrea tot un administrator bărbat. E mai bine să fie haos? Toți din bloc suntem supărați!” - ni s-a plâns Speranța Aldea.Interzis fără atestat!Indiscutabil, când administratorul este forțat de situație să lipsească o perioadă mai mare de timp, acesta trebuie înlocuit de cineva. Această persoană poate să fie din comitetul executiv, însă numirea trebuie s-o facă președintele, ne-a spus C. Gâdei: „În niciun caz nu poate să fie adusă o persoană din afară, asta ar însemna muncă la negru. Iar dacă se gândește cineva la desfacerea contractului individual de muncă în perioada concediului, ar trebui să știe că acea desfacere poate să fie supusă autorității judecătorești și plătite daune, așa cum prevede legislația muncii pentru orice angajat”. Iar dacă postul devine vacant, acesta nu poate fi ocupat în condiții legale de cineva fără atestat, pentru că atestarea este o condiție impusă de lege, nu de președinte, nu de comitetul executiv, nu de adunarea generală.Sprijin de la UAPReprezentantul UAP a ținut să precizeze că asociațiile pot fi sprijinite inclusiv în vederea angajării unui administrator: „Avem o evidență a seriilor care au absolvit cursul de administrator, întocmim un dosar al cursantului, știm cine a luat ulterior atestatul. Deci avem pârghii să recomandăm persoane, cel puțin din punct de vedere al pregătirii. Există afișată la avizierul uniunii o listă cu persoanele care doresc să se angajeze ca administratori de imobile și poate fi oricând consultată”.Servicii externalizateO altă soluție este prevăzută tot în legislație și se referă la externalizare sub forma angajării unei societăți care are ca obiect de activitate administrarea de imobile. Practic, prin aceste societăți se asigură servicii de încasare, informare, consiliere, bună administrare a blocului, lucrurile sunt foarte bine reglementate și pe acest palier – a conchis Constantin Gâdei, care a ținut să precizeze că la UAP, deja au început înscrierile pentru cea de-a 75-a serie de administratori imobile.