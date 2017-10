De câte ori pe lună se plăteşte salariul

De câte ori pe lună se plătește salariul

„Mai mulți salariați am cerut să ne plătească salariul de două ori pe lună, însă contabila ne-a spus că e mai complicat, rămâne așa, că nu mai e ca pe vremuri… Nu mai dă voie legea să se dea două chenzine, ca să știm dacă facem o cerere la conducere, avem copii la școală, e mai bine pentru noi să ne dea leafa în două chenzine, ca pe vremuri? Plus că se mai întârzie câteodată…” (S. Manole).v v vPotrivit actualei legislații a muncii, salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz – ne-a spus Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. De unde rezultă că, dacă un angajator dorește, poate să plătească salariul și în două chenzine, fără a fi însă obligat în acest sens.Întârzierea plățiiCât privește întârzierea plății salariului sau neplata acestuia, dacă motivele nu pot fi justificate, această practică poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.Important! Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară, al cărui cuantum trebuie să fie adus la cunoștință salariaților prin grija angajatorului.