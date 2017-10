„De când este primarul Constanţei apostolul legii?“

Legile morale - în coliziune cu cele scrise

„De când este primarul Constanței apostolul legii?“

Orice om de bun simț își dorește ca primarul orașului în care trăiește să fie o persoană corectă, care să nu tolereze niciun fel de ilegalitate. Mai mult decât atât, și l-ar dori voievod și peste legea morală. Din păcate, refuzul primarului Radu Mazăre de a-și asuma suspendarea magazinelor de vise din Constanța, sub pretextul că legea nu-i permite, le dă părinților care au serioase probleme de această natură cu copiii lor impresia că edilul constănțean doar pozează în apărătorul legii, în realitate el însuși fiind acuzat de o serie de ilegalități. Ultima a fost confirmată chiar zilele trecute (29 noiembrie a.c.), de sentința Tribunalului Constanța, prin care s-a anulat hotărârea Consiliului local municipal nr. 302 din 2009 privind aprobarea PUZ Mamaia exact datorită nerespectării legii „lege, atât de trâmbițată, la general, în aceste zile, prin ziare și pe la televiziuni, cu lacrimi amare, de primarul nostru, care e din nou vedetă. Citesc zilnic, cu mare interes, Cuget liber – ne-a spus George Giană (46 ani). Mamaia, e locul meu de suflet. Când am citit pe prima pagină «Mazăre pierde Mamaia»”, m-am simțit răzbunat. Știam că legea nu permite să se construiască pe partea cu marea, pe plajă, decât hoteluri și res-taurante, nicidecum ansambluri rezidențiale, și cu toate astea, autorizațiile primăriei curgeau pe bandă. Chiar dacă e vorba de un fapt consumat, m-aș bucura ca măcar pe viitor să nu se mai ridice blocuri, e destul loc pentru asta în afara Constanței. Mamaia nu trebuie mutilată de oamenii cu bani cu girul primăriei!”. Cititorul nostru a făcut această introducere pornind de la dezastrul pe care îl provoacă visele urâte… cum-părate până și de copiii de zece ani din magazinele etnobotanice, la adăpostul unei legi strâmbe: „Am un prieten foarte bun. Copilul lui, de numai 12 ani, cam rebel de fel, a picat într-o gașcă din ăștia mai mari, care le aveau cu etnobotanicele. L-au prins și pe el în cerc, iar situația e nasoală de tot. Nu înțelege de ce se dau autorizații pentru magazinele morții? A auzit că sunt localități din județ unde primarii nu le autorizează. Se tot întreabă, la cât de barosan se dă Radu Mazăre, de ce nu le închide? Interesele de grup pot fi deasupra vieții unor copii?”. „E părinte, ne-ar putea înțelege dacă vrea!“ Andeea M. este mama unei fetițe de 13 ani, al cărei vis este să devină o mare actriță: „Fata mea joacă tot felul de roluri. O suprind acasă, în oglindă, punându-se în pielea multor personaje. I-a venit ei ideea să se pună și în pielea unui drogat, voia să se manifeste în cunoștință de cauză. A recunoscut că și-a cumpărat dintr-un magazin de vise ceva, care a înnebunit-o pur și simplu. Până la urmă, o persoană majoră trebuie să-și asume faptele, dar cum rămâne cu minorii? Îl rog din suflet pe domnul primar, care, ca părinte, ne-ar putea înțelege dacă vrea, să nu se mai agațe de o lege strâmbă și să închidă aceste magazine! Până se dă o altă lege, la cum lucrează Parlamentul și mai ales că vin sărbătorile, să se închidă pur și simplu! Noi îl vom susține, dacă va trebui să plătească pentru asta! Orice minut e important în lupta cu viața. Trebuie să-i protejăm pe minori, e datoria tuturor, chiar dacă n-am fi în situație!”. l „Magazinele de vise să dispară, ce e spațiu verde, așa să rămână, autorizațiile de construire, în Constanța sau Mamaia, să se elibereze cu respectarea în totalitate a legii, retrocedările să nu ignore hotărârile judecătorești! Îi propun domnului primar să facă aceste lucruri și atunci, în ochii mei, o să fie un apostol și al legilor scrise, și al celor morale! Chiar dacă se plânge că n-are atribuții, îi dăm noi, votanții, atribuțiile astea, numai să ne scape de coșmarul viselor!” – Floriana Jiruc. Nu încurajează nerespectarea legii! Nu trebuie să ai cine știe experiență de viață pentru a constata că există suficiente împrejurări în care legea morală intră în coliziune cu legea scrisă într-un cod sau altul, cu atât mai mult cu cât se admite că nicio lege nu este perfectă. Fără a susține câtuși de puțin nerespectarea legilor acestei țări, părinții cer imperios primarului să urmeze exemplul edililor care și-au permis să suspende „magazinele morții”, pornind de la ideea că printre cauzele care favorizează coliziuni între datoriile morale și legile scrise figurează și aprecierea greșită a unui context social negativ, cum consideră ei că este și cel de față. „«Scopul scuză mijloacele» cred că este un slogan de care primarul nostru n-ar fi chiar străin!” (Veronica Dima, 39 ani).