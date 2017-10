„De când am renunţat la cafea, mă doare groaznic capul!”

Medicul de gardă

„De când am renunțat la cafea, mă doare groaznic capul!”

„M-am lăsat de fumat acum trei ani, dintr-odată. Tot dintr-odată m-am lăsat și de cafea, numai că de data asta am probleme mai mari decât după ce am renunțat la țigări. Mă doare groaznic capul. Să fie lipsa cafelei de vină?” (Liana Marin).După cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, pentru a elimina riscul unor eventuale migrene, renunțarea la cafea e bine să fie făcută în mod treptat, nu dintr-odată, cum ați procedat dumneavoastră. Totuși, nu este om care să nu fi avut măcar o migrenă în viață, de multe ori durerile de cap putând să apară ca din senin. Cât privește posibilele cauze care pot declanșa astfel de dureri, lista este lungă: temperaturile ridicate (cresc riscul apariției migrenelor din cauză că vasele de sânge se dilată, ca reacție la căldură, apăsând pe substanța cerebrală. De asemenea, scăderea presiunii are un efect similar asupra receptorilor durerii de la nivelul creierului. Din acest motiv, multe persoane au dureri de cap înainte de ploi. Lista poate continua cu mirosurile puternice, emanate de vopsele sau parfumuri, accesoriile prea strânse în păr, o poziție incorectă a corpului pe scaun, consumul de alimente conservate sau cele cu mucegai, de tipul brânzeturilor, vinul roșu, cât și unele lichioruri care conțin substanțe vasodilatatoare. Alți factori declanșatori sunt nicotina și cafeaua consumată în exces. Medicul vă recomandă să țineți un fel de jurnal, în care să notați momentele în care s-au declanșat durerile de cap de care vă plângeți.