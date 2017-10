Vox populi

„Dacă tot s-au luat, «Casă de piatră!»“

„Parteneriatul pentru Romania” - protocolul de guvernare semnat de noul cuplu politic PD-L și alianta PSD + PC este un fapt împlinit. Făcând cu greu abstracție de ciudata mixtură politică, cititorii noștri girează noua coaliție, numai în speranța că bunele intenții anunțate nu vor rămâne la stadiul de frumoase declarații, tocmai bune de aburit electoratul. # „PSD în sus, PSD în jos, PSD - capul răutăților, de parcă există vreun partid sfânt în țara asta! Nu fac politică, dar simpatizez cu acest partid dintotdeauna. Este adevărat că demult trebuia să fie zburați din el comuniștii incurabili și penali, dar uitați-vă bine și câți oameni valoroși au. Poate cei mai mulți! Nici eu nu m-am gândit că PSD și PD-L o să ajungă vreodată la altar, dar asta e combinația aleasă de popor”. Dacă așa… le-a fost soarta, Lucian Trifu (39 ani) dorește să transmită noului cuplu politic „casă de piatră” și multă forță de muncă pentru binele „copiilor”, așa cum o fac adevărații părinți. Iar dacă va ajunge la concluzia că se poartă ca niște părinți denaturați, „atunci la divorț, sau chiar la DNA cu ei!” # A pariat că dreapta o să refacă Alianța DA și a pierdut pariul. Pentru asta a scos din buzunar 100 de dolari. Consideră că merită să-și recupereze paguba de la „peneliști, care au făcut, și de data asta, ca și în ultimii doi ani, jocul PSD-ului. Mai multe nu vreau să spun acum, că sunt amărât, dar sper să nu se mai bată între ei, măcar atâta consolare să avem cei care am fost la vot și am pus ștampila pe aripa dreaptă. Dar dacă tot s-au luat, să le fie de bine și să nu uite că suntem cu ochii pe ei ca pe butelie!” - Ion Iliescu, 54 ani. # „PSD-ul să trăiască până la adânci bătrâneți! Asta e urarea mea de sărbători pentru acest partid. A condus zece ani, așa că nu mă mir că s-au cerut din nou la ciolan, că nu se pot acomoda defel cu opoziția. Aș vrea să vedem la față noul PSD pe care-l trâmbițează unii, iar dinozaurii și toți urmașii lui Iliescu, care s-au și opus acestei alianțe, să ne mai lase, că ne-am săturat de ei!” Doina Creangă, 37 ani. # „Am înțeles că acuma vor să comande un control și să vadă ce a lăsat în urmă vechiul Guvern. Să nu uite controlorii că la lucrături a muncit cu sârg și PSD-ul, prin forțarea unei guvernări la limită. Tot ei au pus umărul la trădarea Alianței DA și la suspendarea Președintelui. Referitor la PNL, vorba românului, despre morți numai de bine!” – Gloria Turcu, 49 ani. # „Sper ca la anul, președintele Băsescu să nu se plângă că l-au învins structurile pesediste!” – Diana Dezamăgita, 47 ani. # „Pe mine nu mă interesează cine guvernează. Mă interesează ca și eu să am pe masă în fiecare zi cașcaval. Nu o roată ca ei, dar măcar o feliuță! Că s-a scumpit, de parcă n-ar avea țara asta lapte. E bine că e un partid de stânga la conducere într-o țară cu atâția oameni săraci. Să le urăm casă de piatră și, mai ales, să nu uite ce-au promis!” - Liza Tudor, 56 ani. # „Tot răul spre bine! Dar să fie atenți cu justiția și să nu șteargă faptele de corupție, care ne-au făcut atâta rău, dacă vor o mică bilă albă de la electorat!” – Dani, 38 ani. # „Nu-mi pare rău că n-am fost la vot! Cel puțin nu mă simt furat de struțo-cămila asta politică. Apropo, sunt curios să văd ce-o să facă cu penala taxă auto!” - F.Ciolacu, 33 ani. # „Pe mine nu mă interesează dacă ne conduc comuniștii sau necomuniștii. Important este să facă ceva. Să-i lăsăm să demonstreze că sunt virili și după aia mai vorbim!” - Paul Nistor, 41 ani.